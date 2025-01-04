مواعيد مباريات نادى الزمالك في شهر يناير.. صدامات قارية ومحلية

يستقبل نادى الزمالك في شهر يناير 2025 مباريات مكثفة ومليئة بالتحديات، حيث سيخوض الفريق الأول لكرة القدم 8 مواجهات قوية ضمن ثلاث مسابقات مختلفة (كأس الكونفدرالية الإفريقية، الدوري المصري الممتاز، وكأس مصر).

هذا الجدول المضغوط يضع نادى الزمالك أمام اختبار حقيقي لقوة تحمله وقدرته على المنافسة على أكثر من جبهة.

اختتم نادى الزمالك منافسات عام 2024 وهو متربع على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة جمعها من 7 مباريات.

نادي الزمالك يستعد لتوهج جديد في يناير

حقق نادى الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس الفوز في 4 مباريات، وتعادل في مباراتين، بينما تلقى هزيمة واحدة، ويسعى للحفاظ على هذا المستوى المميز خلال شهر يناير لمواصلة مشواره نحو التتويج بلقب الدوري.

على الصعيد القاري، يتصدر نادى الزمالك مجموعته في كأس الكونفدرالية برصيد 7 نقاط، ويشهد ترتيب المجموعة منافسة شرسة بين المصري البورسعيدي وبلاك بولز الموزمبيقي، اللذين يتساويان في عدد النقاط برصيد 4 نقاط لكل منهما، ويحتلان المركزين الثاني والثالث على التوالي.

نادى الزمالك

بينما يتذيل إنيمبا النيجيري المجموعة بنقطة واحدة، ويتطلع الزمالك خلال مباريات شهر يناير لتعزيز صدارته للمجموعة والتأهل للدور التالي من البطولة.

ويستهل نادي الزمالك لقاءاته في شهر يناير الجاري بمواجهة حاسمة في دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية ضد المصري البورسعيدي.

ومن ثم سيلتقي نادي الزمالك أمام فريق بلاك بولز الموزمبيقي، حيث يطمح الأبيض في تحقيق الثلاث نقاط.



مواعيد مباريات نادي الزمالك في شهر يناير 2025

ويستعرض “ الموجز” أبرز مواعيد الفارس الأبيض خلال شهر يناير الجاري على النحو التالي:

1 - الأحد 5 يناير: الزمالك ضد المصري (كأس الكونفدرالية) الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر، 7 بتوقيت السعودية.



2 - الأربعاء 9 يناير: الزمالك ضد الفائز من مباراة أبو قير للأسمدة وبلدية المحلة (كأس مصر) الساعة 2:30 مساءً بتوقيت مصر، 3:30 بتوقيت السعودية.

3 - الأحد 12 يناير: الزمالك ضد بلاك بولز الموزمبيقي (كأس الكونفدرالية) الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر، 7 بتوقيت السعودية.

4 - الخميس 16 يناير: الزمالك ضد حرس حدود (الدوري المصري) الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر، 5 بتوقيت السعودية.

5 - الأحد 19 يناير: الزمالك ضد إنيمبا النيجيري (كأس الكونفدرالية) الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر، 7 بتوقيت السعودية.



6 - الخميس 23 يناير: الزمالك ضد مودرن سبورت (الدوري المصري) الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر، 8 بتوقيت السعودية. مشاهدة المباريات الرياضية بث مباشر على الإنترنت

7 - الإثنين 27 يناير: الزمالك ضد الجونة (الدوري المصري) الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر، 5 بتوقيت السعودية.

8 - الجمعة 31 يناير: الزمالك ضد بيراميدز (الدوري المصري) الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر، 8 بتوقيت السعودية.



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