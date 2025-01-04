موعد أذان الفجر في جميع المحافظات اليوم السبت 4 يناير 2025

موعد أذان الفجر، تعتبر أول فريضة يؤديها المسلم في اليوم، ولها أهمية كبيرة في الإسلام فقد جاء في بعض أحاديث الرسول أن صلاة الفجر أثقل صلاة على المنافقين.

موعد أذان الفجر، وفي الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء، وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوًا".

ويستعرض الموجز في السطور التالية موعد أذان الفجر في المحافظات اليوم 4 يناير 2025 وهي على النحو التالي:



موعد أذان الفجر في محافظات مصر اليوم 4 يناير 2025

-يؤذن للفجر في القاهرة في تمام الساعة 5:19 صباحًا.

- كما يؤذن للفجر في الإسكندرية حوالي الساعة 5:26 صباحًا.

- ينادي المؤذن لإداء صلاة الفجر في طنطا في تمام الساعة 5:21 صباحًا.

- أما عن المنصورة فيؤذن الفجر في الساعة 5:20 صباحًا.

- أما عن موعد صلاة الفجر بأسوان فيحين في الـ 5:05 صباحًا.

- شرم الشيخ يؤذن فيها الفجر حوالي الساعة 5:03 صباحًا.

- الغردقة يؤذن الفجر في الساعة 5:05 صباحًا.

وتأتي باقي المحافظات على النحو التالي:

الأقصر5:08 صباحًا.

سوهاج 5:13 صباحًا.

أسيوط 5:16 صباحًا.

بني سويف 5:19 صباحًا.

المنيا 5:19 صباحًا.

قنا 5:08 صباحًا.

الإسماعيلية 5:16 صباحًا.

دمياط 5:19 صباحًا.

ما هو فضل صلاة الفجر ؟

ومما جاء في فضل صلاة الفجر أيضًا ما ذكر في الموطأ عن عثمان -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة، فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة، فكأنما قام الليل كله.

وجاء في حديث آخر أنه قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة، فهو في ذمة الله تعالى. رواه ابن ماجه، وغيره.

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