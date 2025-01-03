أسعار العملات الأجنبية اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي

شهدت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم، الجمعة 3 يناير 2025، استقرارًا نسبيًا في البنك الأهلي المصري، فيما يلي تفاصيل سعر صرف العملات الأجنبية، عبر موقع الموجز.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم

سجل الدولار الأمريكي سعر شراء 50.82 وسعر بيع 50.72، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في قيمته مع فارق بسيط بين السعرين.

أما الريال السعودي فقد بلغ سعر الشراء 13.533 وسعر البيع 13.476، مع تذبذب بسيط بين العرض والطلب.

في حين سجل الدرهم الإماراتي سعر شراء 13.837 وسعر بيع 13.796، مما يشير إلى ارتفاع طفيف في سعر الشراء مقارنة بالبيع.

سجل اليورو سعر شراء 52.721 وسعر بيع 52.257، مع فارق ضئيل بين السعرين.

سجل الدينار الكويتي، الذي يعد من العملات ذات القيمة العالية، سعر شراء 164.914 وسعر بيع 163.851، مع فرق ملحوظ بين السعرين بسبب قوته.

أما الجنيه الاسترليني فقد سجل سعر شراء 63.728 وسعر بيع 62.842، مع استقرار نسبي في قيمته.

بالنسبة للريال العماني، فقد سجل سعر شراء 132.000 وسعر بيع 130.436، مع فارق بسيط بين السعرين.

سجل الريال القطري سجل تباينًا أكبر بين سعر الشراء 13.942 وسعر البيع 12.873، مما يعكس التذبذب في قيمته.

الدينار الأردني سجل سعر شراء 71.598 وسعر بيع 71.012، مع فارق بسيط بين السعرين.

الدولار الكندي سجل سعر شراء 35.365 وسعر بيع 35.139، مع تذبذب طفيف في قيمته.

الدينار البحريني سجل سعر شراء 134.798 وسعر بيع 133.148، مع فارق بسيط بين السعرين.

الدولار الأسترالي سجل سعر شراء 31.62 وسعر بيع 31.365، مع استقرار محدود في قيمته.

الفرنك السويسري سجل سعر شراء 56.217 وسعر بيع 55.767، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في قيمته.

أما الين الياباني فسجل سعر شراء 0.325 وسعر بيع 0.322، مع تذبذب طفيف في قيمته.

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