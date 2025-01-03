سعر الدينار الكويتي اليوم 3 يناير 2025.. تزامنًا مع عطلة البنوك

سعر الدينار الكويتي اليوم.. أعلنت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عن استقرار سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 3 يناير 2025 تزامنًا مع العطلة الرسمية في مصر.

سعر الدينار الكويتي اليوم

رصدت جريدة “الموجز” سعر الدينار الكويتي اليوم 3 يناير 2025, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك, وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري 164.3384 جنيه للشراء، و164.8639 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 163.8428 جنيه للشراء، و164.9143 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 163.8508 جنيه للشراء، و164.9143 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة 163.9742 جنيه للشراء، و165.0117 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك SAIB

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك SAIB 164.54 جنيه للشراء، و164.95 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك CIB

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك CIB 162.304 جنيه للشراء، و164.9143 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك فيصل الإسلامي 163.76 جنيه للشراء، و164.91 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية 159.7682 جنيه للشراء، و164.9143 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي AIB

سجل سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي AIB 164.5044 جنيه للشراء، و164.9143 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي 161.2698 جنيه للشراء، و165.1739 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في كريدي أجريكول

سجل سعر الدينار الكويتي في كريدي أجريكول 163.5958 جنيه للشراء، و164.9143 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي 160.5254 جنيه للشراء، و164.7588 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني NBK

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني NBK 155.4466 جنيه للشراء، و165.3384 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي 157.232 جنيه للشراء، و165.2146 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي AIB 158.1563 جنيه للشراء، و168.3671 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد

بلغ سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد 153.697 جنيه للشراء، و164.9143 جنيه للبيع.

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