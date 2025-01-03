اسعار الذهب اليوم الجمعة 3 يناير 2025.. عيار 21 مفاجأة
استقرار سعر الذهب في مصر اليوم..
شهدت أسعار الذهب في مصر استقرار ملحوظًا مع تعاملات الجمعة 2 يناير 2025، متأثرة بالأسواق العالمية بعد زيادة الطلب المحلي على المعدن الأصفر خلال الأيام الماضية، ويستعرض الموجز الأسعار.
سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21
سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3760 جنيهًا للبيع و3735 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات مقارنة بالتعاملات السابقة.
أسعار الذهب للأعيرة المختلفة
عيار 24:
4297.25 جنيه للبيع
4268.5 جنيه للشراء
بارتفاع 5.75 جنيه.
عيار 22:
3939 جنيهًا للبيع
3912.75 جنيه للشراء
بارتفاع 5.25 جنيه.
عيار 18:
3222.75 جنيه للبيع
3201.5 جنيه للشراء
بزيادة 4.25 جنيه.
عيار 14:
2506.75 جنيه للبيع
2490 جنيه للشراء
بزيادة 3.25 جنيه.
سعر الجنيه الذهب
بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 30080 جنيهًا للبيع و29880 جنيهًا للشراء، بارتفاع 40 جنيهًا.
أسباب ارتفاع أسعار الذهب
زيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية.
تأثير أسعار صرف العملات محليًا وعالميًا.
ارتفاع الطلب الموسمي على المشغولات الذهبية.
الذهب عالميًا وتأثيره محليًا
تعكس هذه الزيادة في أسعار الذهب المحلية التغيرات في السوق العالمية، حيث تؤثر أسعار الفائدة وحركة الدولار الأمريكي بشكل مباشر على تداولات الذهب.
ينصح الخبراء بمتابعة حركة أسعار الذهب عن كثب لاتخاذ القرارات المناسبة سواء بالشراء أو البيع، خاصة في ظل التوقعات باستمرار التقلبات السعرية خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضًا:
أسعار الذهب اليوم الخميس 2 يناير 2025 في مصر
تعرف على سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية للبيع والشراء آخر تحديث
- الذهب
- الموجز
- الجنيه الذهب
- أسعار الذهب اليوم
- أسعار الذهب
- سعر الجنيه الذهب
- سعر الذهب
- الذهب فى مصر
- سعر الذهب اليوم
- سعر الذهب عيار 21
- سعر الذهب في مصر
- سعر جرام الذهب
- الذهب عيار 21
- المعدن الأصفر
- سعر الذهب اليوم في مصر
- استقرار سعر الذهب
- سعر جرام الذهب عيار 21
- اسعار الذهب فى مصر
- أسعار الذهب اليوم الجمعة
- سعر الذهب في مصر اليوم
- اسعار الذهب اليوم السبت
- سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية
- جرام الذهب عيار 21
- سعر جرام الذهب عيار
- سعر الذهب والسبائك
- سعر الذهب والسبائك اليوم
- جرام الذهب عيار
- الذهب اليوم في مصر
- موقع الموجز
- جريدة الموجز