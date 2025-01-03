اسعار الذهب اليوم الجمعة 3 يناير 2025.. عيار 21 مفاجأة

استقرار سعر الذهب في مصر اليوم..

شهدت أسعار الذهب في مصر استقرار ملحوظًا مع تعاملات الجمعة 2 يناير 2025، متأثرة بالأسواق العالمية بعد زيادة الطلب المحلي على المعدن الأصفر خلال الأيام الماضية، ويستعرض الموجز الأسعار.

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3760 جنيهًا للبيع و3735 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات مقارنة بالتعاملات السابقة.

أسعار الذهب للأعيرة المختلفة

عيار 24:

4297.25 جنيه للبيع

4268.5 جنيه للشراء

بارتفاع 5.75 جنيه.



عيار 22:

3939 جنيهًا للبيع

3912.75 جنيه للشراء

بارتفاع 5.25 جنيه.



عيار 18:

3222.75 جنيه للبيع

3201.5 جنيه للشراء

بزيادة 4.25 جنيه.



عيار 14:

2506.75 جنيه للبيع

2490 جنيه للشراء

بزيادة 3.25 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 30080 جنيهًا للبيع و29880 جنيهًا للشراء، بارتفاع 40 جنيهًا.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب

زيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية.

تأثير أسعار صرف العملات محليًا وعالميًا.

ارتفاع الطلب الموسمي على المشغولات الذهبية.



الذهب عالميًا وتأثيره محليًا

تعكس هذه الزيادة في أسعار الذهب المحلية التغيرات في السوق العالمية، حيث تؤثر أسعار الفائدة وحركة الدولار الأمريكي بشكل مباشر على تداولات الذهب.

ينصح الخبراء بمتابعة حركة أسعار الذهب عن كثب لاتخاذ القرارات المناسبة سواء بالشراء أو البيع، خاصة في ظل التوقعات باستمرار التقلبات السعرية خلال الفترة المقبلة.

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