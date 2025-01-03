موعد مباراة أرسنال ضد برايتون بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الكرة الإنجليزية، موعد مباراة أرسنال ضد برايتون التي تجمعهما مساء غد السبت 4 يناير الجاري ضمن مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري 2024-2025.

يبحث فريق أرسنال عن تحقيق الفوز في مباراته ضد برايتون، لمواصلة رحلته في مطاردة فريق ليفربول في ظل الصراع الشرس علي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

تشكيل أرسنال المتوقع ضد برايتون

من المتوقع أن يشهد تشكيل أرسنال ضد برايتون العناصر الأتية:

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل ماجالايس، لويس سكيلي.

خط الوسط: ديكلان رايس، مارتن أوديجارد، كاي هافيرتز.

خط الهجوم: جابرييل مارتينيلي، لياندرو تروسارد، جابرييل جيسوس.

تشكيل برايتون المتوقع ضد أرسنال

الحارس الأساسي: فيربروجن.

الدفاع: طارق لامبتي- فان هيك- لويس دانك- إيجور.

خط الوسط: عياري- إنسيسكو- باليبا.

الهجوم: جرودا- جواو بيدرو- سيمون أدينجرا.

موعد مباراة أرسنال ضد برايتون

مواجهة فريق أرسنال ضد نظيره برايتون ، المقررة مساء غد السبت الموافق 4 يناير الجاري، ضمن مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، تنطلق في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة أرسنال ضد برايتون

يمكنك مشاهدة قمة أرسنال ضد برايتون، في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025، عبر شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة، وبالتحديد قناة beIN Sports HD 1.

مباراة أرسنال ضد برايتون

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة أرسنال ضد برايتون

يرصد الموجز، في السطور التالية جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة أرسنال ضد برايتون ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 45 نقطة

2- آرسنال، 39 نقطة.

3- نوتينجهام فورست، 37 نقطة.

4- تشيلسي، 35 نقطة.

5- مانشستر سيتي، 31 نقطة.

6- بورنموث، 30 نقطة.

7- نيوكاسل يونايتد، 29 نقطة.

8- فولهام، 29 نقطة.

9- أستون فيلا، 28 نقطة.

10 برايتون، 26 نقطة.

11- توتنهام، 24 نقطة.

12 برينتفورد، 24 نقطة.

13- وست هام، 23 نقطة.

14- مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

15- كريستال بالاس، 20 نقطة.

16- إيفرتون، 17 نقطة.

17- ولفرهامبتون، 16 نقطة.

18- ليستر سيتي، 14 نقطة.

19- إيبسويتش تاون، 12 نقطة.

20- ساوثهامبتون، 6 نقاط.

إقرأ أيضا:

محاضرة فنية أخيرة للاعبي الأهلي قبل لقاء اليوم بدوري الأبطال.. اعرف التفاصيل

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة شباب بلوزداد الليلة في دوري أبطال إفريقيا