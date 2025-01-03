تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة شباب بلوزداد الليلة في دوري أبطال إفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مثيرة أمام شباب بلوزداد الجزائري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات فيبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وستقام المباراة في استاد 5 جويلية بالعاصمة الجزائر، حيث يتطلع الأهلي لتعزيز موقعه في المجموعة.



موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري الأبطال



وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، حيث يدخل الأهلي المباراة كضيف ثقيل،آملاً في تحقيق الفوز.

الأهلي





التشكيل المتوقع للأهلي



ومن المتوقع أن يشهد تشكيل النادي الأهلي اليوم وجود:



حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيى عطية الله، رامي ربيعة، أشرف داري، أكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية، إمام عاشور، مروان عطية.

خط الهجوم: حسين الشحات، وسام أبو علي، بيرسي تاو.





ترتيب الفرق في المجموعة



ويتصدر الأهلي المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، حقق خلالها انتصارين وتعادلًا واحدًا.

وكان بدأ الأهلي مشواره في البطولة بفوز مثير على ستاد أبيدجان بنتيجة 4-2، ثم تعادل سلبياً مع أورلاندو بيراتس، ليتبع ذلك بفوز كبير على شباب بلوزداد في الجولة الماضية بسداسية مقابل هدف.

وفي الجهة الأخرى، يدخل شباب بلوزداد المباراة برصيد 3 نقاط فقط من ثلاث مباريات. الفريق الجزائري واجه هزيمة مفاجئة في المباراة الافتتاحيةأمام أورلاندو، ثم حقق فوزاً خارج أرضه على ستاد أبيدجان، لكنهم تعرضوا للهزيمة أمام الأهلي في الجولة السابقة.



وتعتبر هذه المباراة فرصة للأهلي لتأكيد تفوقه في المجموعة ومواصلة مشواره الناجح في البطولة، بينما يسعى شباب بلوزداد لتعويض خسارته السابقة واستعادة توازنه.

قائمة الأهلي لموسم 2024/2025

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني، خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أشرف داري، يوسف أيمن، كريم الدبيس، عمر كمال، يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق، عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، كريم نيدفيد، محمد عبد الله.

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، محمود كهربا، طاهر محمد طاهر، رضا سليم، وسام أبو علي.



اقرأ أيضًا:

مروان محسن ينضم للجونة.. بداية جديدة في مسيرته الكروية

موعد مباراة برشلونة وبارباسترو في كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة