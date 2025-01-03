محاضرة فنية أخيرة للاعبي الأهلي قبل لقاء اليوم بدوري الأبطال.. اعرف التفاصيل

قرر مارسيل كولر الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي عقد محاضرة فنية أخيرة للاعبين وذلك في تمام السادسة والنصف من مساءاليوم، قبل المباراة المنتظرة أمام شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.

وفي هذا الصدد، الموجز يرصد تفاصيل المحاضرة الفنية الأخيرة للاعبي الأهلي قبل لقاء اليوم بدوري الأبطال.

ومن المتوقع أن تكون هذه المحاضرة عن مراجعة خطة اللعب الأخيرة وشرح التكليفات المحددة لكل لاعب وفقا لرؤية الجهاز الفني للفريق وبعدها سيتم اختيار التشكيل الرسمي الذي سيقرره كولر لخوض هذه المباراة.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري الأبطال



وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، حيث يدخل الأهلي المباراة كضيف ثقيل،آملاً في تحقيق الفوز.



ترتيب الفرق في المجموعة



يتصدر النادي الأهلي المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، حقق خلالها انتصارين وتعادلًا واحدًا.

بدأ الأهلي مشواره في البطولة بفوز مثير على ستاد أبيدجان بنتيجة 4-2، ثم تعادل سلبياً مع أورلاندو بيراتس، ليتبع ذلك بفوز كبير على شباببلوزداد في الجولة الماضية بسداسية مقابل هدف.

في الجهة الأخرى، يدخل شباب بلوزداد المباراة برصيد 3 نقاط فقط من ثلاث مباريات، الفريق الجزائري واجه هزيمة مفاجئة في المباراة الافتتاحيةأمام أورلاندو، ثم حقق فوزاً خارج أرضه على ستاد أبيدجان، لكنهم تعرضوا للهزيمة أمام الأهلي في الجولة السابقة.

الأهلي



التشكيل المتوقع للأهلي



ومن المتوقع أن يشهد تشكيل الأهلي اليوم وجود:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيى عطية الله، رامي ربيعة، أشرف داري، أكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية، إمام عاشور، مروان عطية.

خط الهجوم: حسين الشحات، وسام أبو علي، بيرسي تاو.



قائمة الأهلي لموسم 2024/2025

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني، خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أشرف داري، يوسف أيمن، كريم الدبيس، عمر كمال، يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق، عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، كريم نيدفيد، محمد عبد الله.

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، محمود كهربا، طاهر محمد طاهر، رضا سليم، وسام أبو علي.

اقرأ أيضًا:

مروان محسن ينضم للجونة.. بداية جديدة في مسيرته الكروية

موعد مباراة برشلونة وبارباسترو في كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة