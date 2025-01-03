دون وقوع خسائر بشرية.. الحماية المدنية تسيطر على حريق المنيب

حريق المنيب .. تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق اندلع في مبنى بالقرب من كورنيش المنيب في محافظة الجيزة، الأمر الذي أثار الذعر بين الكثير من المواطنين، بسبب تصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف الذي تصاعد وانتشر في السماء.

الموجز تنقل لكم التفاصيل.

حريق المنيب

بلاغ بـ حريق المنيب

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن الجيزة، قد تلقت إخطار بادلاع حريق بأحد الشقق السكنية بكورنيش المنيب، لتنتقل على الفور قوات الحماية المدنية، مدعومة بسيارات الإسعاف لاحتمالية وجود مصابين، فضلا عن قوات الحماية المدنية التي تمكنت من السيطرة على حريق المنيب، ومنعت امتداد حريق المنيب إلى المناطق المجاورة.

حريق المنيب

المزيد من سيارات الحماية المدنية للسيطرة على حريق المنيب

كما دفعت الأجهزة الأمنية بالمزيد من سيارات الإسعاف والحماية المدنية مزودة بأحدث التقنيات لمحاصرة النيران والتي التهمت جزءًا كبيرًا من المخزن، كما استعانت قوات الحماية المدنية بخزانات مياه إضافية لتعزيز الجهود في السيطرة على الحريق.

حريق المنيب

إغلاق الطرق المؤدية إلى محل حريق المنيب

و بسبب قوة الحريق أمرت الأجهزة الأمنية بإخلاء المناطق المجاورة لموقع الحريق حفاظًا على سلامة السكان، فضلا عن أمرت بإغلاق الطرق المؤدية إلى موقع الحريق لتسهيل حركة سيارات الإطفاء والإسعاف.

السيطرة على حريق المنيب

وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح، بينما تسبب الحريق في خسائر مادية كبيرة بالمخزن، ويعمل رجال الحماية المدنية على استكمال عمليات الإطفاء وسط صعوبات بسبب اشتعال المواد المخزنة.

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