في ثاني أيام عرضه.. تعرف علي إيرادات فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"

بعد أن جاب العالم وشارك في أهم المهرجانات السينمائية العالمية، واختتم مشاركاته بظهور مميز في الدورة الخامسة والثلاثين لأيام قرطاج السينمائية، حيث حقق نجاحًا استثنائيًا ورفع شعار "كامل العدد"، بدأ عرض فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" في دور العرض المصرية كجزء من موسم أفلام رأس السنة لعام 2025. وقد نجح الفيلم في لفت أنظار عشاق السينما وترك انطباعًا دائمًا.

وفي السطور القادمة يكشف لكم "الموجز" تفاصيل إيرادات فيلم "رامبو" ، وقصة الفيلم وأبطاله .

إيرادات واعدة لفيلم "رامبو" في يوم عرضه الثاني

كشف مدير التوزيع السينمائي، محمود الدفراوي، في تصريح لصحيفة الوطن، أن الفيلم حقق إيرادات بلغت 364,366 جنيهًا يوم الخميس، وهو اليوم الثاني لعرضه. هذا الإنجاز وضعه في المركز الخامس ضمن ترتيب شباك التذاكر، وسط منافسة شديدة من مجموعة متنوعة من أفلام موسم رأس السنة، التي تراوحت بين الكوميديا، والرومانسية، والحركة، والتي تمثل أبرز إصدارات الموسم.

قصة فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"

تدور أحداث الفيلم حول الكلب رامبو وصراعه للبقاء مع صديقه المقرب، الذي يجسد دوره الفنان عصام عمر. يواجه الثنائي ظروفًا قاسية تجبر البطل على اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بمصير كلبه الوفي. تُسلط القصة الضوء على العلاقات الإنسانية العميقة والروابط التي تتجاوز حدود المنطق.

أبطال فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"

فريق عمل الفيلم والتميز الفني

يجمع الفيلم بين نخبة من النجوم، يتصدرهم عصام عمر، ركين سعد، سماء إبراهيم، وأحمد بهاء. بالإضافة إلى ظهور مميز للضيفات الفنانتين بسمة، ويسرا اللوزي، والنجم حسن العدل. العمل من تأليف وإخراج خالد منصور، مع مساهمات في كتابة السيناريو من محمد الحسيني، مما أضاف لمسة إنسانية ودرامية فريدة على القصة.

الإنجازات العالمية للفيلم

أبطال فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"

لم يكن عرض الفيلم محليًا سوى استكمالًا لمسيرته الناجحة على المستوى العالمي. فقد نافس في المسابقة الرسمية للدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة، حيث حصل على جائزة "اليسر" المرموقة من لجنة تحكيم ترأسها المخرج العالمي سبايك لي. كما شارك في المنافسة الدولية بمهرجان دهوك السينمائي الدولي في العراق، وحاز على إشادة كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، حصل الفيلم على تنويه خاص من لجنة التحكيم الدولية في أيام قرطاج السينمائية.

وهكذا، يُعد فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" عملًا سينمائيًا متكاملًا يجمع بين الجودة الفنية والجاذبية الجماهيرية، مما يجعله واحدًا من أبرز أفلام موسم رأس السنة.

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