جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم السبت

يترقب عشاق كرة القدم، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، قبل انطلاق مباريات اليوم السبت 4 يناير الجاري في افتتاح منافسات الجولة الـ 20 للبريميرليج.

يتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 45 نقطة بفارق 6 نقاط عن منافسه أرسنال صاحب مركز الوصيف برصيد 39 نقطة ويحتل فريق نوتينجهام فورست المركز الثالث بجدول ترتيب البطولة برصيد 37 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم السبت 4 يناير الجاري

يرصد لكم الموجز، في السطور التالية جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، قبل انطلاق مباريات اليوم السبت 4 يناير الجاري بافتتاح الجولة الـ 20 من البطولة ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 45 نقطة

2- آرسنال، 39 نقطة.

3- نوتينجهام فورست، 37 نقطة.

4- تشيلسي، 35 نقطة.

5- مانشستر سيتي، 31 نقطة.

6- بورنموث، 30 نقطة.

7- نيوكاسل يونايتد، 29 نقطة.

8- فولهام، 29 نقطة.

9- أستون فيلا، 28 نقطة.

10 برايتون، 26 نقطة.

11- توتنهام، 24 نقطة.

12 برينتفورد، 24 نقطة.

13- وست هام، 23 نقطة.

14- مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

15- كريستال بالاس، 20 نقطة.

16- إيفرتون، 17 نقطة.

17- ولفرهامبتون، 16 نقطة.

18- ليستر سيتي، 14 نقطة.

19- إيبسويتش تاون، 12 نقطة.

20- ساوثهامبتون، 6 نقاط.

الدوري الانجليزي

مباريات اليوم السبت ببطولة الدوري الإنجليزي

ايفرتون ضد بورنموث - 5 مساء

برينتفورد ضد ساوثهامبتون - 5 مساء

توتنهام ضد نيوكاسل يونايتد - 2:30 مساء

وست هام يونايتد ضد مانشستر سيتي - 5 مساء

كريستال بالاس ضد تشيلسي - 5 مساء

ليستر سيتي ضد أستون فيلا - 5 مساء

أرسنال ضد برايتون - 7:30 مساء

الدوري الإنجليزي

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي

يمكنك مشاهدة مباريات الجولة الـ 20 لبطولة الدوري الإنجليزي، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025.

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