حماية الأكراد تتصدر مباحثات الشرع مع وزيرا خارجية فرنسا و ألمانيا

إستقبل اليوم، الجمعة ، قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، كل من وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا، وذلك على هامش زيارتهما التي تُعد أول زيارة لمسؤولين غربيين رفيعي المستوى منذ سقوط بشار الأسد مطلع الشهر الماضي التفاصيل تكشفها الموجز في التقرير التالي.



ألمانيا تتطالب بحماية الأكراد وعدم إقصاء أي فصيل

وخلال اللقاء طالبت وزيرة الخارجية الألمانية "أنالينا بيربوك" بضرورة تقديم الضمانات الأمنية الموثوقة للأكراد في سوريا مشددةً على أهمية إشراك كافة طوائف المجتمع في عملية إعادة الإعمار في سوريا.

وأضافت، خلال مؤتمر صحفي الذي عُقِد على هامش اللقاء : "أخبرنا قائد الإدارة السورية أن أوروبا لن تعطي أموالاً للهياكل الإسلامية الجديدة".

وأشارت إلى أن خطوة رفع العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا، والتي تستند على المضي قدماً في العملية السياسية مضيفة أن الإشارات المقدمة مازالت متباينة حتى الآن.





وأكدت على أنه يجب إفساح العملية السياسية "أمام جميع السوريين نساء ورجال وبغض النظر عن المجموعة العرقية أو الدينية.





فرنسا تشدد على ضرورة إيجاد حل سياسي للمسألة الكردية

بدوره فقد دعى وزير الخارجية الفرنسي “جان نويل بارو” الإدارة السورية الجديدة إلى العمل على التوصل إلـى "حلّ سياسي" للأزمة المشتعلة مع الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق البلاد.

و أضاف: "ينبغي إيجاد حلّ سياسي مع حلفاء فرنسا الأكراد لكي يتمّ دمجهم بالكامل في العملية السياسية التي تنطلق حاليا"

وشدد على أنه: "يجب أيضاً إطلاق حوار وطني شامل يضم كل المكونات السورية".



كما أكد على ضرورة "إتلاف الأسلحة الكيميائية السورية" مشيراً إلى إن سوريا دولة ذات سيادة وآمنة لا تترك أي مجال لإنتشار أو تفشي أسلحة الدمار الشامل، أو الأسلحة الكيميائية التي إمتلكها نظام بشار الأسد الإجرامي".





وفيما يتعلق بالمرحلة الإنتقالية السياسية التي تعيشها سوريا.

أكد بارو على أن باريس قد قدمت مقترحاً إلى السلطات الجديدة يتمثل في مشاركة أصحاب الكفاءات و الخبرات القانونية من الفرنسيين و غيرهم من القانونيين من مواطني دول الإتحاد الأوروبي لمعاونة السوريين فيما يتعلق بصياغة دستور جديد.



كما أعلن أن باريس ستتقدم "خبرتها التقنية" للمساهمة في "مكافحة الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة الإنتقالية، وهو مابدأ بالفعل منذ عدة سنوات على حد قوله.

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