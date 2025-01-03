موعد طلب حجز الوحدات السكنية.. اعرف خطوات التقديم والاوراق المطلوبة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق العامة انتهاء مرحلة طرح كراسات الشروط لمبادرة سكن لكل المصريين 5، والتي انطلقت في نوفمبر الماضي بهدف توفير أكثر من 78 ألف وحدة سكنية للمواطنين، تنوعت الوحدات بين جاهزة للتسليم الفوري وأخرى تحت الإنشاء بمدة تسليم تصل إلى 36 شهرًا.

شهدت المبادرة إقبالًا كبيرًا على شراء كراسات الشروط، حيث تم بيع أكثر من 750 ألف كراسة خلال فترة الطرح، بينما تجاوز عدد المتقدمين الذين دفعوا مقدمات جدية الحجز 547 ألف مواطن، وسجل 411 ألف منهم طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني لصندوق دعم التمويل العقاري.

وترصد الموجز تفاصيل تقديم وحجز وحدات الإسكان الاجتماعي في السطور التالية

تفاصيل الطرح الجديد للوحدات السكنية



تضمن الطرح وحدات بمساحات مختلفة تناسب احتياجات الأسر.

الوحدات تحت الإنشاء:

40,607 وحدات بمساحة 90 مترًا.

11,175 وحدة بمساحة 75 مترًا.



الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري:

11,920 وحدة بمساحة 90 مترًا.

1,070 وحدة بمساحة 75 مترًا.

608 وحدات بمحافظات مختلفة بمساحة 75 مترًا.

23,350 وحدة بمساحة 90 مترًا.

حجز وحدات سكن لكل المصريين

مد فترة التسجيل لتسهيل الإجراءات



استجابةً للصعوبات التي واجهها بعض المواطنين في استكمال إجراءات التقديم، أعلنت الوزارة عن مد فترة التسجيل وسداد مقدمات الحجز حتى 15 يناير 2025، وهذه الخطوة تأتي في إطار دعم الوزارة للمواطنين ومنحهم فرصة إضافية لتقديم طلباتهم وحجز الوحدات.

نظام الأولويات في تخصيص الوحدات



يُطبق نظام الأولويات لضمان عدالة التوزيع، حيث تُمنح الأولوية للمتزوجين الذين يعولون، يليهم الأرامل والمطلقون، مع مراعاة عدد أفراد الأسرة والعمر، ويتم تخصيص الوحدات عبر قرعة إلكترونية لضمان الشفافية، وتتيح الوزارة للمتقدمين التظلم في حال الرفض أو عدم استيفاء الشروط.

إجراءات التخصيص ورد مقدمات الحجز



بعد فرز الطلبات، يتم إبلاغ المتقدمين بالنتائج، وفي حالة الرفض، يمكن للمتقدمين التظلم أو استرداد مقدمات الحجز خلال فترة تتراوح بين 14 و30 يومًا، وأكدت الوزارة أن الأولوية في الإعلانات المستقبلية ستُمنح للمستبعدين من هذا الطرح شريطة تقديم إثبات استرداد مقدمات الحجز.

"سكن لكل المصريين 5": خطوة نحو استقرار سكني شامل



يُعد مشروع سكن لكل المصريين 5 أحد أبرز المبادرات الحكومية لتوفير مساكن بأسعار مناسبة تلبي احتياجات المواطنين، ورغم التحديات التي قد تواجه بعض المتقدمين، يُمثل الطرح الجديد فرصة كبيرة لتحقيق استقرار سكني لملايين الأسر المصرية، مع ضمان الشفافية والعدالة في توزيع الوحدات.

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