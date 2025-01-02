كيفية الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2025.. بخطوات سهلة

شهدت صفحة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري زيادة في البحث والاهتمام بين المصريين مؤخرًا، حيث يبحث الكثير عن معلومات حول كيفية الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2025 باستخدام الرقم القومي.

ويهتم المتقدمون القدامى في الإعلانات السابقة والشهور الماضية بمعرفة موقف طلباتهم في شقق الإسكان الاجتماعي 2025، وموعد استلام الوحدات السكنية التي تقدموا للحصول عليها.

شقق الإسكان الاجتماعي 2025

وسيعرض لكم الموجزالتفاصيل الكاملة حول شقق الإسكان الاجتماعي 2025.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالخط الساخن

يمكنك الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2025 عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، باتباع الخطوات التالية :

1. الدخول إلى الموقع .

2. تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد .

3. الضغط على "الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي".

4. كتابة الرقم القومي .

5. كتابة رقم المشروع .

6. الضغط على "الاستعلام".

خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

2. الضغط على "مركز خدمة المواطنين".

3. اختيار "طلبات".

4. تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

5. الضغط على "الاستعلام عن طلبات التخصيص".

6. تحديد المشروع المراد الاستعلام عنه.

7. إدخال بيانات المتقدم (الرقم القومي - 14 رقم).

8. الضغط على "استعلام".

طرق الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

الخط الساخن:

- 1188

- 5777 (هاتف محمول)

- 090071117 (خط أرضي)

الرسائل النصية:

1124 الأرسال عبر هذا الخط الساخن .

2. الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

كيفية رفع أوراق حجز شقق الإسكان الاجتماعي

يسعد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بتقديم خدمة رفع الأوراق المطلوبة لحجز الشقق عبر موقعه الإلكتروني، لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتسريع عملية الحجز. يمكنك الرفع بسهولة عبر البوابة الإلكترونية.

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