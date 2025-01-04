موعد مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ينتظر مشجعو كرة القدم العالمية، موعد مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد التي تجمع بينهما في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة لها.

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي استعداداته لملاقاة نظيره وست هام يونايتد، في إطار مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد لكم موقع الموجز فيما يلي، موعد مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة لها بالتردد.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد

ومن المقرر أن يتواجه مانشستر سيتي مع وست هام يونايتد، مساء يوم السبت الموافق 4 يناير 2025، على استاد الاتحاد.

ويطلق الحكم صافرة هذا اللقاء، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والسابعة بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد وست هام يونايتد

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل مانشستر سيتي في هذا اللقاء على النحو التالي:

حارس المرمي : ستيفان أورتيجا.

خط الدفاع: ريكو لويس، مانويل أكانجي، ناثان أكي، يوشكو جفارديول.

الوسط: كيفن دي بروين، ماتيو كوفاسيتش، بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: سافينيو، إيرلينج هالاند، فيل فودين.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام والتشكيل المتوقع

تشكيل وست هام يونايتد المتوقع ضد مانشستر سيتي

حراسة المرمى: ألفونس أريولا

خط الدفاع: آرون وان بيساكا، كوفال، كيلمان، مافروبانوس، إيمرسون.

خط الوسط: إدسون ألفاريز، كارلوس سولير، لوكاس باكيتا.

الهجوم: جاريد بوين ، محمد قدوس

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد

وتبث أحداث مباراة مانشستر سيتي ووست هان يونايتد، عبر شاشة بي إن سبورت، وهي الناقل الرسمي والحصري لمباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وأفريقيا.

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566.

الاستقطاب- عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد القناة 11054.

الاستقطاب- أفقي.

الترميز 27500.

تصحيح الخطأ 2/3.

الجدير بالذكر، أن مانشستر سيتي يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، بينما يأتي فريق وست هام يونايتد في المرتبة الثالثة عشر برصيد 23 نقطة.

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