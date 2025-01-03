يترقب عشاق كرة القدم، موعد مباراة تشيلسي ضد كريستال بالاس المرتقبة بينهما في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بهذا الموسم 2024-2025.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، لمواجهة منافسه كريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى فريق تشيلسي إلى تحقيق الفوز من أجل مواصله المنافسة في المربع الذهبي بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ويأمل كريستال بالاس في حصد الثلاث نقاط أيضًا.

ويستعرض لكم الموجز فيما يلي، موعد مباراة تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة لها، بجانب جدول ترتيب البريميرليج.

موعد مباراة تشيلسي ضد كريستال بالاس

ومن المقرر أن يأتي موعد مباراة تشيلسي ضد كريستيال بالاس، مساء يوم السبت الموافق 4 يناير 2024، على ملعب سيلهورست بارك.

ويطلق الحكم صافرة المباراة، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وعند الساعة السابعة بتوقيت أبو ظبي.

موعد مباراة تشيلسي ضد كريستال بالاس

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وكريستال بالاس

وتنقل أحداث مباراة تشيلسي وكريستال بالاس، عبر شاشة بي إن سبورت، وهي الناقل الرسمي والحصري لمباريات الدوري الإنجليزي.

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566.

الاستقطاب- عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد القناة 11054.

الاستقطاب- أفقي.

الترميز 27500.

تصحيح الخطأ 2/3.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة تشيلسي ضد كريستال بالاس

1- ليفربول 45 نقطة

2- أرسنال 39 نقطة

3- نوتينجهام فورست 37 نقطة

4- تشيلسي 35 نقطة

5- نيوكاسل يونايتد 32 نقطة

6- مانشستر سيتي 31 نقطة

7- بورنموث 30 نقطة

8- فولهام 29 نقطة

9- أستون فيلا 29 نقطة

10- برايتون 27 نقطة

11- توتنهام هوتسبير 24 نقطة

12- برينتفورد 24 نقطة

13- وست هام يونايتد 23 نقطة

14- مانشستر يونايتد 22 نقطة

15- كريستال بالاس 20 نقطة

16- إيفرتون 17 نقطة

17- وولفرهامبتون 16 نقطة

18- إبسويتش تاون 15 نقطة

19- ليستر سيتي 14 نقطة

20- ساوثهامتون 6 نقاط

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