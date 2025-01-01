أرسنال يضرب برينتفورد بثلاثية في الدوري الإنجليزي.. مباراة مثيرة

ضرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال نظيره برينتفورد بثلاثية، في المباراة المثيرة التي جمعت بينهما مساء اليوم ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

اصطدم فريق أرسنال مع برينتفورد مساء اليوم الأربعاء، في إطار مباريات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي لموسم 2024-2025.

وحقق أرسنال الفوز على برينتفورد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الريمونتادا النارية التي جمعت بينهما على ملعب الأخير، ويقدم لكم الموجز أهداف المباراة فيما يلي.

أهداف مباراة أرسنال وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

افتتح فريق برينتفورد التسجيل في هذه المواجهة، بهدف لاعبه بريان مبيومو، في الدقيقة 12 من عمر المباراة، وأدرك أرسنال التعادل بهدف نجمه جيسوس في الدقيقة 28.

وسجل ميكل ميرينو الهدف الثاني للجانز في الدقيقة 50 وبعد مرور 3 دقائق فقط، عزز جابرييل نتيجة الضيوف بالهدف الثالث.

وانتهت المباراة بفوز أرسنال على برينتفورد بنتيجة 3-1، ليقتنص الجانز ثلاث نقاط ثمينة في مشوراه بالدوري الإنجليزي.

وحسب هذه النتيجة، رفع أرسـنال رصيده إلى النقطة 38 متواجدًا بهم في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يأتي على النحو التالي.

أهداف مباراة أرسنال وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز أرسنال اليوم

1- نادي ليفربول - 45 نقطة.

2- آرسنال، 38 نقطة.

3- نوتينجهام فورست، 37 نقطة.

4- تشيلسي، 35 نقطة.

5- مانشستر سيتي، 31 نقطة.

6- بورنموث، 30 نقطة.

7- نيوكاسل يونايتد، 29 نقطة.

8- فولهام، 29 نقطة.

9- أستون فيلا، 28 نقطة.

10 برايتون، 26 نقطة.

11- توتنهام، 24 نقطة.

12 برينتفورد، 24 نقطة.

13- وست هام، 23 نقطة.

14- مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

15- كريستال بالاس، 20 نقطة.

16- إيفرتون، 17 نقطة.

17- ولفرهامبتون، 16 نقطة.

18- ليستر سيتي، 14 نقطة.

19- إيبسويتش تاون، 12 نقطة.

20- ساوثهامبتون، 6 نقاط.

تشكيل أرسنال ضد برينتفورد

وجاء تشكيل أرسنال ضد برينتفورد كالآتي:

في حراسة المرمى: رايا.

خط الدفاع: تيمبر، ساليبا، ماجاليس وكالافيوري.

خط الوسط: بارتي، ميرينو وأوديجارد.

الهجوم: نوانيري، جيسوس ومارتينلي.

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