الدوري الإنجليزي.. أرسنال يتعادل مع برينتفورد في ريمونتادا الشوط الأول

الدوري الإنجليزي.. خيم التعادل الإيجابي، على الشوط الأول من مباراة أرسنال ضد برينتفورد المقامة بينهما حاليًا في إطار منافسات البريميرليج.

والتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال مع نظيره برينتفورد، مساء اليوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي.

وبدأت مباراة أرسنال وبرينتفورد اليوم، بانطلاقة قوية، حيث يبحث كل فريق منهم عن الفوز وحصد الثلاث نقاط، ويرصد لكم الموجز تفاصيل أحداث الشوط الأول فيما يلي.

أهداف مباراة أرسنال ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي

قص بريان مبيومو، شريط التسجيل في الدقيقة 12 من عمر هذه المباراة، بالهدف الأول لفريقه برينتفورد، قبل أن يحرز جيسوس هدف التعادل لصالح أرسنال في الدقيقة 28.

وانتهى الشوط الأول من ريمونتادا أرسنال وبرينتفورد بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، لتشتد المنافسة في الشوط الثاني وصراع الثلاث نقاط.

أهداف مباراة أرسنال ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي

تشكيل أرسنال ضد برينتفورد

وجاء تشكيل أرسنال ضد برينتفورد كالآتي:

في حراسة المرمى: رايا.

خط الدفاع: تيمبر، ساليبا، ماجاليس وكالافيوري.

خط الوسط: بارتي، ميرينو وأوديجارد.

الهجوم: نوانيري، جيسوس ومارتينلي.

مشاهدة مباراة أرسنال وبرينتفورد اليوم

ويمكنكم مشاهدة مباراة أرسنال وبرينتفورد اليوم، عبر شاشة بي إن سبورت الناقلة حصريًا لمباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وأفريقيا بالموسم الحالي.

ويأتي تردد قناة beIN SPORTS على قمر سهيل سات كالآتي:

-التردد 11566.

-الاستقطاب- عمودي

- معدل الترميز 27500

-معدل تصحيح الخطأ 2/3.

وجاء تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات على النحو التالي:

-التردد 11054

- الاستقطاب- أفقي

-معدل الترميز 27500

-معامل تصحيح الخطأ 2/3.

الجدير بالذكر، أن فريق أرسنال يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بموسم 2024-2025، برصيد 36 نقطة، بينما يأتي فريق برينتفورد في المرتبة الثانية عشر في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، والذي يتصدره ليفربول بـ 45 نقطة.

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