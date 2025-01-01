جيسوس ومارتينلي يقودان أرسنال ضد برينتفورد بالدوري الإنجليزي

تنطلق بعد قليل مباراة فريق أرسنال ضد برينتفورد، في ختام مباريات الجولة الـ 19 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2024-2025.

يسعي فريق أرسنال للفوز علي نظيره برينتفورد لتحسين موقعه بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الذي يتصدره ليفربول برصيد 45 نقطة حيث يحتل أرسنال المركز الثالث برصيد 36 نقطة.

موعد مباراة أرسنال ضد برينتفورد

مواجهة أرسنال ضد برينتفورد، المقررة مساء اليوم الأربعاء الموافق 1 يناير الجاري، ضمن الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، تنطلق في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

مشاهد مباراة أرسنال ضد برينتفورد

يمكنك مشاهدة مباراة أرسنال ضد برينتفورد، في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025، عبر شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة، وبالتحديد قناة beIN Sports HD 1.

أرسنال ضد برينتفورد

تشكيل أرسنال ضد برينتفورد

ضم تشكيل أرسنال ضد برينتفورد العناصرالتالية:

حراسة المرمى: رايا.

خط الدفاع: تيمبر، ساليبا، ماجاليس وكالافيوري.

خط الوسط: بارتي، ميرينو وأوديجارد.

خط الهجوم: نوانيري، جيسوس ومارتينلي.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة أرسنال ضد برينتفورد

يرصد لكم الموجز، في السطور التالية ترتيب الدوري الإنجليزي، قبل انطلاق مباراة أرسنال ضد برينتفورد اليوم الأربعاء 1 يناير الجاري بختام الجولة الـ 19 من البطولة ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 45 نقطة

2- نوتينجهام فورست، 37 نقطة.

3- آرسنال، 36 نقطة.

4- تشيلسي، 35 نقطة.

5- مانشستر سيتي، 31 نقطة.

6- بورنموث، 30 نقطة.

7- نيوكاسل يونايتد، 29 نقطة.

8- فولهام، 29 نقطة.

9- أستون فيلا، 28 نقطة.

10 برايتون، 26 نقطة.

11- توتنهام، 24 نقطة.

12 برينتفورد، 24 نقطة.

13- وست هام، 23 نقطة.

14- مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

15- كريستال بالاس، 20 نقطة.

16- إيفرتون، 17 نقطة.

17- ولفرهامبتون، 16 نقطة.

18- ليستر سيتي، 14 نقطة.

19- إيبسويتش تاون، 12 نقطة.

20- ساوثهامبتون، 6 نقاط.

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