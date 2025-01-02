جدول مباريات تشيلسي خلال يناير 2025.. مواجهات نارية بالدوري الإنجليزي

عشاق كرة القدم، يترقبون مباريات فريق تشيلسي الإنجليزي خلال شهر يناير الجاري خاصة أن تلك المباريات ستحسم مستقبل الفريق في المنافسة علي بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

لا بديل أمام فريق تشيلسي سوي تحقيق الفوز خلال تلك المباريات لاستكمال رحلة مطاردة ليفربول الذي يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي حتي الأن برصيد 45 نقطة كما يتصدر ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 18 نقطة.

جدول مباريات تشيلسي خلال شهر يناير 2025

تشيلسي ضد كريستال بالاس - 5 مساء -4 يناير - الدوري الإنجليزي

تشيلسي ضد موركامب - 5 مساء - 11 يناير- كأس الاتحاد الإنجليزي

تشيلسي ضد بورنموث - 9:30 مساء - 14 يناير - الدوري الإنجليزي

تشيلسي ضد وولفرهامبتون- 10 مساء -20 يناير - الدوري الإنجليزي

تشيلسي ضد مانشستر سيتي - 7:30 مساء - 25 يناير - الدوري الإنجليزي

موعد مباراة تشيلسي ضد كريستال بالاس

مباراة فريق تشيلسي نظيره كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة الـ 20 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة الخامسة مساء السبت المقبل 4 يناير 2025.

مشاهدة مباراة تشيلسي ضد كريستال بالاس

يمكنك متابعة مباراة فريق تشيلسي ضد كريستال بالاس، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

تشيلسي

ترتيب الدوري الإنجليزي

يتصد فريق ليفربول جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي، ويرصد لكم الموجز، جدول الترتيب ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 45 نقطة

2- نوتينجهام فورست، 37 نقطة.

3- آرسنال، 36 نقطة.

4- تشيلسي، 35 نقطة.

5- مانشستر سيتي، 31 نقطة.

6- بورنموث، 30 نقطة.

7- نيوكاسل يونايتد، 29 نقطة.

8- فولهام، 29 نقطة.

9- أستون فيلا، 28 نقطة.

10 برايتون، 26 نقطة.

11- توتنهام، 24 نقطة.

12 برينتفورد، 24 نقطة.

13- وست هام، 23 نقطة.

14- مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

15- كريستال بالاس، 20 نقطة.

16- إيفرتون، 17 نقطة.

17- ولفرهامبتون، 16 نقطة.

18- ليستر سيتي، 14 نقطة.

19- إيبسويتش تاون، 12 نقطة.

20- ساوثهامبتون، 6 نقاط.

اقرأ أيضًا:

كاف يصدم شباب بلوزداد قبل موقعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

تطورات مثيرة حول صفقة بغداد بونجاح والأهلي قبل كأس العالم للأندية 2025