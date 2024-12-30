تشيلسي يسقط في فخ هزيمة إيبسويتش تاون بـ الدوري الإنجليزي.. أهداف المباراة

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي في فخ هزيمة نظيره إيبسويتش تاون، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

والتقى فريق تشيلسي مع إيبسويتش تاون، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي بموسم 2024-2025.

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، أهداف مباراة تشيلسي وإيبسويتش تاون في بطولة الدوري الإنجليزي اليوم، وجدول الترتيب بعد هزيمة البلوز.

أهداف مباراة تشيلسي وإيبسويتش تاون

وافتتح فريق إيبسويتش تاون، التسجيل في هذا اللقاء، خلال الدقيقة 12، بهدف لاعبه ليام ديلاب، من ركلة جزاء.

وتمكن تشيلسي من أن يدرك التعادل في الدقيقة 27،، قبل أن تقوم تقنية الفار بإلغاء الهدف، لينتهي الشوط الأول بتقدم إيبسويتش بنتجية 1-0.

وفي الدقيقة 53، أحرز أوماري هاتشينسون الهدف الثاني لفريق إيبسويتش، ليعزز نتيجة فريقه الذي حسم اللقاء لصالحه.

وانتهت أحداث هذا اللقاء، بفوز إيبسويتش تاون على تشيلسي بهدفين دون رد، واقتنص من البلوز ثلاث نقاط غالية، في مشواره بالدوري الإنجليزي.

أهداف مباراة تشيلسي وإيبسويتش تاون

وحسب هذه النتيجة، تجمد رصيد فريق تشيلسي عند النقطة 35، متواجدًا بهم في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي .

بينما رفع إيبسويتش تاون، رصيده إلى النقطة 15 محتلًا بهم المركز الثامن عشر في جدول ترتيب البريميرليج الذي يأتي على النحو التالي:

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد هزيمة تشيلسي

1- ليفربول، 45 نقطة.

2- نوتينجهام فورست، 37 نقطة.

3- آرسنال، 36 نقطة.

4- تشيلسي، 35 نقطة.

5- مانشستر سيتي، 31 نقطة.

6- أ ستون فيلا، 31 نقطة.

7-بورنموث، 30 نقطة.

8- نيوكاسل يونايتد، 29 نقطة.

9- فولهام، 29 نقطة.

10 برايتون، 26 نقطة.

11- توتنهام، 24 نقطة.

12 برينتفورد، 24 نقطة.

13- وست هام، 23 نقطة.

14- مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

15- كريستال بالاس، 20 نقطة.

16- إيفرتون، 17 نقطة.

17- ولفرهامبتون، 16 نقطة.

18-إيبسويتش تاون، 15 نقطة.

19- ليستر سيتي، 14 نقطة.

20- ساوثهامبتون، 6 نقاط.

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