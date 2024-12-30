الدوري الإنجليزي.. إيبسويتش تاون يخطف التقدم من تشيلسي في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي.. خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيبسويتش تاون التقدم من تشيلسي في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم، ببطولة البريميرليج.

اصطدم فريق إيبسويتش تاون، مع نظيره تشيلسي، اليوم الاثنين، ضمن مباريات الجولة 19 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

واحتضن ملعب بورتمان رود، مباراة إيبسويتش تاون وتشيلسي، التي انطلقت صافرتها في تمام الساعة العاشرة إلا ربع من مساء اليوم.

وحسم فريق إيبسويتش تاون، الشوط الأول لصالحه بهدف دون رد، ويستعرض لكم موقع الموجز التفاصيل فيما يلي.

أهداف مباراة تشيلسي وإيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

وتمكن فريق إيبسويتش تاون، من أن يهز شباك تشيلسي أولاً في هذا اللقاء، بعد حصوله على ركلة جزاء في الدقيقة 12 نجح في تسديدها لاعبه ليام ديلاب.

وفي الدقيقة 27، أدرك تشيلسي التعادل، قبل أن تقوم تقنية الفار بإلغاء الهدف، ليظل البلوز مغلوبًا بنتجية 1-0 ومنه انتهت أحداث الشوط الأول عند هذه النتيجة.

أهداف مباراة تشيلسي وإيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

تشكيل إيبسويتش تاون ضد تشيلسي

ودخل إيبسويتش تاون مباراة تشيلسي في الدوري الإنجليزي اليوم بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كريستيان والتون.

خط الدفاع: ليف ديفيس، لوك وولفندن، جريفز، دارا أوشي.

الوسط: كايوستي، سام مرسي. خط الوسط الهجومي: برودهيد، هاتشينسون، ويس بيرنز.

خط الهجوم: ليام ديلاب.

تشكيل تشيلسي ضد إيبسويتش تاون

وجاء تشكيل تشيلسي كالآتي:

حراسة المرمى: جورجينسين.

خط الدفاع: أكسيل ديساسي- أدارابيويو- ليفي كولويل- مارك كوكوريا.

وسط الملعب: إنزو فيرنانديز- كول بالمر- موسيس كايسيدو.

خط الهجوم: نوني مادويكي- نكونكو- جواو فيليكس.

مشاهدة مباراة مباراة إيبسويتش تاون وتشيلسي في الدوري الإنجليزي اليوم

ويمكنكم مشاهدة أحداث مباراة إيبسويتش تاون وتشيلسي اليوم، عبر شاشة بي إن سبورت، التي تبث مباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط.

الجدير بالذكر، أن تشيلسي يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة، بينما يأتي فريق إيبسويتش تاون في المركز ما قبل الأخير.

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