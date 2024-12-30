بث مباشر مباراة تشيلسي ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

يقدم لكم موقع وجريدة الموجز، خدمة بث مباشر مباراة تشيلسي ضد إيبسويتش تاون، المرتقبة بينهما في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025.

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، مواجهة قوية مساء اليوم الاثنين، ضد نظيره إيبسويتش تاون، ضمن منافسات الجولة 19 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي.

بث مباشر ماتش تشيلسي ضد إيبسويتش تاون

مشاهدة مباراة تشيلسي ضد إيبسويتش تاون

وتُلعب مباراة تشيلسي ضد إيبسويتش تاون، مساء اليوم الاثنين الموافق 30 ديسمبر الجاري،، في بطولة الدوري الإنجليزي، على ملعب بورتمان رود.

ويبدأ بث مباشر مباراة تشيلسي ضد إيبسويتش تاون، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل شيلسي ضد إيبسويتش تاون

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل تشيلسي ضد إيبسويتش تاون اليوم كالآتي:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: مالو جوستو، توسين أدارابيويو، أكسيل ديساسي، ليفي كولويل.

الوسط: موسيس كايسيدو، إنزو فيرنانديز.

الهجوم: نيتو، بالمر، نيكولاس جاكسون، جادون سانشو.

مشاهدة مباراة تشيلسي ضد إيبسويتش تاون

بث مباشر مباراة تشيلسي ضد إيبسويتش تاون

ويمكنكم مشاهدة بث مباشر مباراة تشيلسي ضد إيبسويتش تاون عبر شاشة بي إن سبورت، التي تبث مباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط.

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بث مباشر مباراة تشيلسي وإيبسويتش تاون

شاهد مباراة تشيلسي وإيبسويتش تاون

ونوفر لكم خدمة بث مباشر مباراة تشيلسي وإيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي اليوم، فور انطلاق صافرة اللقاء.

بث مباشر مباراة تشيلسي ضد إيبسويتش تاون

شاهد ماتش تشيلسي وإيبسويتش تاون

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة تشيلسي اليوم

ويأتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة تشيلسي اليوم على هذا النحو:

1- ليفربول، 45 نقطة.

2- نوتينجهام فورست، 37 نقطة.

3- آرسنال، 36 نقطة.

4- تشيلسي، 35 نقطة.

5- مانشستر سيتي، 31 نقطة.

6- بورنموث، 30 نقطة.

7- نيوكاسل يونايتد، 29 نقطة.

8- فولهام، 29 نقطة.

9- أستون فيلا، 28 نقطة.

10 برايتون، 26 نقطة.

11- توتنهام، 24 نقطة.

12 برينتفورد، 24 نقطة.

13- وست هام، 23 نقطة.

14- مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

15- كريستال بالاس، 20 نقطة.

16- إيفرتون، 17 نقطة.

17- ولفرهامبتون، 16 نقطة.

18- ليستر سيتي، 14 نقطة.

19- إيبسويتش تاون، 12 نقطة.

20- ساوثهامبتون، 6 نقاط.

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