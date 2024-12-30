موقف سام مرسي.. تشكيل مباراة تشيلسي ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

تحدد موقف الدولي المصري سام مرسي، من تشكيل إيبسويتش تاون ضد تشيلسي في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

وتقام مباراة إيبسويتش تاون ضد تشيلسي، مساء اليوم الاثنين الموافق 30 ديسمبر الجاري،، في بطولة الدوري الإنجليزي، على ملعب بورتمان رود.

وتبدأ هذه المواجهة، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.

وتواجد سام مرسي على رأس تشكيل إيبسويتش تاون ضد تشيلسي اليوم، والذي يستعرضه لكم الموجز فيما يلي.

سام مرسي يزين تشكيل إيبسويتش تاون ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: كريستيان والتون.

خط الدفاع: ليف ديفيس، لوك وولفندن، جريفز، دارا أوشي.

الوسط: كايوستي، سام مرسي.

خط الوسط الهجومي: برودهيد، هاتشينسون، ويس بيرنز.

خط الهجوم: ليام ديلاب.

تشكيل تشيلسي ضد إيبسويتش تاون

وجاء تشكيل تشيلسي كالآتي:

حراسة المرمى: جورجينسين.

خط الدفاع: أكسيل ديساسي- أدارابيويو- ليفي كولويل- مارك كوكوريا.

وسط الملعب: إنزو فيرنانديز- كول بالمر- موسيس كايسيدو.

خط الهجوم: نوني مادويكي- نكونكو- جواو فيليكس.

سام مرسي يزين تشكيل إيبسويتش تاون ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

القنوات الناقلة لمباراة إيبسويتش تاون وتشيلسي اليوم

وتنقل أحداث مباراة إيبسويتش تاون وتشيلسي عبر شاشة بي إن سبورت، التي تبث مباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة تشيلسي وإيبسويتش تاون اليوم

ويأتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل هذه المباراة على هذا النحو:

1- ليفربول، 45 نقطة.

2- نوتينجهام فورست، 37 نقطة.

3- آرسنال، 36 نقطة.

4- تشيلسي، 35 نقطة.

5- مانشستر سيتي، 31 نقطة.

6- بورنموث، 30 نقطة.

7- نيوكاسل يونايتد، 29 نقطة.

8- فولهام، 29 نقطة.

9- أستون فيلا، 28 نقطة.

10 برايتون، 26 نقطة.

11- توتنهام، 24 نقطة.

12 برينتفورد، 24 نقطة.

13- وست هام، 23 نقطة.

14- مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

15- كريستال بالاس، 20 نقطة.

16- إيفرتون، 17 نقطة.

17- ولفرهامبتون، 16 نقطة.

18- ليستر سيتي، 14 نقطة.

19- إيبسويتش تاون، 12 نقطة.

20- ساوثهامبتون، 6 نقاط.

اقرأ أيضًا:

مواعيد مباريات نصف نهائي كأس الخليج العربي (خليجي 26) والقنوات الناقلة.. بالتردد

الكشف عن معلق مباراة السعودية ضد عمان في نصف نهائي خليجي 26