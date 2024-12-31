موعد مباراة تشيلسي ضد كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم، مباراة تشيلسي ضد كريستال بالاس ، والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 20 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي فريق تشيلسي لتحقيق الفوز خلال مواجهة كريستال بالاس المقررة مساء السبت المقبل للحفاظ علي فرصة في المنافسة علي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي التي يحتلها ليفربول برصيد 45 نقطة.

موعد مباراة تشيلسي ضد كريستال بالاس

يلتقي فريق تشيلسي نظيره كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة الـ 20 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، في تمام الساعة الخامسة مساء السبت المقبل 4 يناير 2025.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد كريستال بالاس

يمكنك مشاهدة مباراة فريق تشيلسي ضد كريستال بالاس، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

تشيلسي ضد كريستال بالاس

تشكيل تشيلسي المتوقع ضد كريستال بالاس

من المتوقع أن يضم تشكيل تشيلسي لمواجهة نظيره فريق كريستال بالاس العناصر التالية..



حراسة المرمى: فيليب يورجينسن

خط الدفاع: أكسيل ديساسي - توسين أدارابيويو - ليفي كولويل - مارك كوكوريا

خط الوسط: موسيس كايسيدو - إنزو فيرنانديز - نوني مادويكي

خط الهجوم: كريستوفر نكونكو - كول بالمر - جواو فيليكس

ترتيب الدوري الإنجليزي

يرصد لكم الموجز، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق مباراة تشيلسي ضد كريستال بالاس ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 45 نقطة

2- نوتينجهام فورست، 37 نقطة.

3- آرسنال، 36 نقطة.

4- تشيلسي، 35 نقطة.

5- نيوكاسل يونايتد، 32 نقطة.

6- مانشستر سيتي، 31 نقطة.

7- بورنموث، 30 نقطة.

8- فولهام، 29 نقطة.

9- أستون فيلا، 29 نقطة.

10 برايتون، 27 نقطة.

11- توتنهام، 24 نقطة.

12 برينتفورد، 24 نقطة.

13- وست هام، 23 نقطة.

14- مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

15- كريستال بالاس، 20 نقطة.

16- إيفرتون، 17 نقطة.

17- ولفرهامبتون، 16 نقطة.

18- إيبسويتش تاون، 15 نقطة.

19- ليستر سيتي، 14 نقطة.

20- ساوثهامبتون، 6 نقاط.

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