موعد مباراة عمان ضد البحرين في نهائي كأس الخليج العربي والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم العالمية، موعد مباراة عمان ضد البحرين في نهائي كأس الخليج العربي 2024 (خليجي 26) والقنوات الناقلة لها.

يستعد منتخب عمان الأول لكرة القدم، لمواجهة نظيره البحرين، في مباراة نهائي كأس الخليج العربي (خليجي 26).

وصعد منتخب عمان إلى نهائي خليجي 26، بعد فوزه المثير على السعودية بهدفين مقابل هدف، بينما صعد البحرين لنفس الدور على حساب الكويت.

يقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، موعد مباراة عمان ضد البحرين في نهائي كأس الخليج العربي 2024 (خليجي 26)

موعد مباراة عمان ضد البحرين في نهائي كأس الخليج العربي (خليجي 26)

و تقام مباراة عمان ضد البحرين، في نهائي خليجي 26، يوم السبت الموافق 4 يناير من عام 2025، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل مباراة عمان ضد البحرين في نهائي كأس الخليج العربي 2024، التي يبحث فيها الثنائي الأحمر عن الفوز والتتويج باللقب على النحو التالي:

موعد مباراة نهائي كأس الخليج العربي (خليجي 26)

تشكيل منتخب عمان المتوقع أمام البحرين

حراسة المرمي: فايز الرشيدي.

خط الدفاع: علي البوسعيدي – ثاني الرشيدي – أحمد الخميسي – جميل سليم اليحمدي.

خط الوسط: زاهر الأغبري – أرشد العلوي – عبدالله فواز – حارب السعدي.

الهجوم: عبد الرحمن المشيفري – عصام الصبحي.

تشكيل منتخب البحرين المتوقع ضد عمان

حارس المرمى: إبراهيم لطف الله.

خط الدفاع: عبدالله الخلاصي، أمين بنعدي، وليد الحيام، حمد شمسان.

خط الوسط: كميل الأسود، السيد ضياء سعيد، محمد مرهون.

خط الهجوم: على مدن، مهدي حميدان، مهدي عبدالجبار.

القنوات الناقلة عمان ضد البحرين نهائي كأس الخليج العربي (خليجي 26)

القنوات الناقلة لمباراة البحرين ضد عمان في نهائي خليجي 26 هي:

الكأس القطرية

الكويت الرياضية

الرياضية العراقية

البحرين الرياضية

أبوظبي الرياضية

عمان الرياضية

دبي الرياضي

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