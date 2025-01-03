عمر مرموش يوقع لـ مانشستر سيتي بـ 50 مليون يورو.. تقارير تفجرها

فجرت تقارير صحفية عالمية، منذ قليل، مفاجأة نارية بتوقيع الدولي المصري عمر مرموش نجم فرانكفورت الألماني، عقود انتقاله إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

بات النجم المصري عمر مرموش مطمعًا للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى، بعد تألقه مع آينتراخت فرانكفورت هذا الموسم 2024-2025.

وتلقى مرموش عروض ضخمة من أبرز أندية العالم، من بينهم، ليفربول الإنجليزي ومواطنيه مانشستر سيتي ويونايتد وأرسنال، بجانب برشلونة الإسباني وإنتر ميلان ويوفنتوس الإيطاليين.

وكانت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، قد أكدت في وقت سابق أن مـانشستر سيتي، تكثف جهودها للحصول على خدمات مرموش في الميركاتو الشتوي.

وأكدت التقارير، أن مانشستر سيتي هو من نجح في سباق ضم عمر مرموش، ونجح الفريق الإنجليزي في أن يحصل على خدمات اللاعب المصري، لتصبح أول صفقة شتوية له.

عمر مرموش يوقع مع نادي مانشستر سيتي

وعلم الموجز، أن مرموش وقع عقود انتقاله إلى مانشستر سيتي، مقابل 50 مليون يورو حصل عليها أينتراخت فرانكفورت.

ومن المنتظر أن يعلن الفريق الإنجليزي رسميًا عن هذه الصفقة النارية، خلال الساعات القادمة.

عمر مرموش يوقع مع نادي مانشستر سيتي

أبرز أرقام عمر مرموش مع آينتراخت فرانكفورت

وخاض مرموش 24 مباراة مع آينتراخت فرانكفورت هذا الموسم في جميع البطولات، سجل خلالهم 18 هدفًا وقدم 12 تمريرة حاسمة .

ويتواجد في المركز الثاني بجدول ترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 13 هدفا خلف الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ المتصدر بـ14 هدفًا.

ماذا قدم عمر مرموش في عام 2024؟

وجاء حصاد عمر مرموش مع فرانكفورت في عام 2024 حتى الآن، على النحو التالي:

60 مليون يورو قيمة السوقية بحسب آخر تحديث من ترانسفير ماركت

30 مساهمة تهديفية في 24 مباراة الموسم الحالي.

18 هدف + 12 أسيست في كل البطولات.

أكثر لاعب مساهمة في الأهداف بالدوري الألماني.

21 مساهمة تهديفية في 15 مباراة بالدوري الألماني: 13 هدف + 8 أسيست.

6 مباريات خاضها في الدوري الأوروبي ..

سجل 4 أهداف وصنع 2 آخرين 13 هدفًا.

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