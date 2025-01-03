تشكيل ريال مدريد ضد فالنسيا في الدوري الإسباني.. أنشيلوتي يدفع بالقوة الضاربة

أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد ، عن تشكيل فريقه الذي يخوض به مواجهة فالنسيا المرتقبة بينهما في بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ويتواجه فريق ريال مدريد مع نظيره فالنسيا، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني لموسم 2024-2025.

موعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا

و تقام مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الليجا، في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم الجمعة الموافق 3 يناير 2025، على ملعب

وتبدأ أحداث هذا اللقاء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، في تمام الحادية عشر، وعند الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي.

ويدير مباراة ريال مدريد وفالنسيا، الحكم، سيزار سوتو جرادو، ويعاونه كل من ألفاريز فيرنانديز وبيسيريل جوميز.

فيما يكون روبيريز مارين حكمًا رابعًا، بينما يتواجد في غرفة الفيديو مونيز رويز ويساعده بيريتو لوبيز دي سيراين.

أنشيلوتي يدفع بالقوة الضاربة في مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا

ودفع أنشيلوتي بالفوز الضاربة في مباراة فالنسيا، في تشكيل ريال مدريد الذي شهد تواجد الثلاثي الناري، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور، وجود بيلينجهام.

ويستعرض لكم موقع الموجز فيما يلي، تشكيل ريال مدريد ضد فالنسيا في الدوري الإسباني الذي يأتي على هذا النحو:

تشكيل ريال مدريد ضد فالنسيا في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، تشواميني، روديجر، فيرلاند ميندي.

الوسط: فالفيردي، داني سيبايوس.

خط الوسط الهجومي: جود بيلينجهام، رودريجو، فينيسيوس جونيور.

الهجوم: كيليان مبابي.

بدلاء ريال مدريد ضد فالنسيا

وضمت دكة بدلاء ريال مدريد أمام فالنسيا اليوم كل من: لونين، فران جارسيا، كامافينجا، مودريتش، إندريك، أردا جولر، إبراهيم دياز، ماركو أسينسيو.

تشكيل ريال مدريد ضد فالنسيا

مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا

وتذاع هذه المباراة، عبر شاشة بي إن سبورت المسؤولة عن بث مباريات الدوري الإسباني حصريًا في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتقرر أن يكون معلق مباراة ريال مدريد وفالنسيا، هو نوفل باشي وذلك عبر قناة beIN Sports HD 1.

قائمة ريال مدريد لمباراة فالنسيا

وجاءت قائمة ريال مدريد لمباراة فالنسيا اليوم على هذا النحو:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، لونين، فران جونزاليس.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، فاييخو، فران جارسيا، أنطونيو روديجر، ميندي، أسينسيو.

خط الوسط: بيلينجهام، كامافينجا، فالفيردي، مودريتش، تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو، إندريك، إبراهيم دياز.

تاريخ مواجهات ريال مدريد وفالنسيا

في تاريخ مواجهات ريال مدريد وفالنسيا في بطولة الدوري الإسباني بـ 178 مباراة جاءت نتائجهم كالآتي:

انتصر الريال 93 لقاء.

فاز فالنسيا في 47 مباراة.

حسم التعادل بينهما 38 مواجهة

سجل الملكي في شباك فالنسيا، 334 هدفًا

أحرز لاعبو فالنسيا في شباك الريال 219 هدفًا.

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