جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا اليوم

يترقب عشاق كرة القدم، جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة فريق ريال مدريد ضد فالنسيا ، التي تجمعهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 19 لبطولة الليجا للموسم الجاري 2024-2025 ويسعي الريال للفوز بها لانتزاع صدارة الترتيب.

ويشهد جدول ترتيب الدوري الإسباني، صراعا شرسا علي القمة بين ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد حيث يتصدر أتلتيكو مدريد الترتيب برصيد 41 نقطة ويحتل ريال مدريد مركز الوصيف برصيد 40 نقطة ويحل برشلونة ثالثا برصيد 38 نقطة.

ترتيب الدوري الإسباني

يرصد لكم الموجز، جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024-2025 ويأتي كالتالي:

1.أتلتيكو مدريد - 41 نقطة.

2.ريال مدريد - 40 نقطة.

3.برشلونة - 38 نقطة.

4.أتلتيك بلباو - 36 نقطة.

5.فياريال - 30 نقطة.

6.مايوركا - 30 نقطة.

7.ريال سوسيداد - 25 نقطة.

8.جيرونا - 25 نقطة.

9.ريال بيتيس - 25 نقطة.

10.أوساسونا - 25 نقطة.

11.سيلتا فيجو - 24 نقطة.

12.رايو فايكانو - 22 نقطة.

13.لاس بالماس - 22 نقطة.

14.إشبيلية - 22 نقطة.

15.ليجانيس - 18 نقطة.

16.ألافيس - 17 نقطة.

17.خيتافي - 16 نقطة.

18.إسبانيول - 15 نقطة.

19.فالنسيا - 12 نقطة.

20. بلد الوليد - 12 نقطة.

ريال مدريد

قمة ريال مدريد أمام فالنسيا

فريق ريال مدريد علي موعد مع مباراة قوية أمام نظيره فريق فالنسيا ضمن منافسات الجولة الـ 19 لبطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024-2025، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة 3 يناير 2025.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد أمام فالنسيا

يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإسباني للموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 2.

اقرأ أيضًا:

كاف يصدم شباب بلوزداد قبل موقعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

تطورات مثيرة حول صفقة بغداد بونجاح والأهلي قبل كأس العالم للأندية 2025