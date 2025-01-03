جدول مباريات ريال مدريد خلال يناير 2025.. مواجهات نارية بالدوري الإسباني

جماهير كرة القدم حول العالم، تترقب مواجهات نارية لفريق ريال مدريد خلال شهر يناير الجاري سواء علي صعيد بطولة الدوري الإسباني الذي يتصارع علي صدارته مع أتلتيكو مدريد وبرشلونة .

كما يخوض الفريق خلال شهر يناير الجاري عدد من المواجهات ببطولة كأس الملك وكذلك بطولة دوري أبطال أوروبا و بطولة كأس السوبر الإسباني للموسم الجاري 2024-2025.

مواعيد مباريات ريال مدريد في شهر يناير الجاري

ريال مدريد ضد فالنسيا - 10 مساء -3 يناير - الدوري الإسباني

ريال مدريد ضد ديب مينيرا - 8 مساء - 6 يناير- كأس الملك

ريال مدريد ضد مايوركا - 9 مساء - 9 يناير - كأس السوبر الإسباني

ريال مدريد ضد لاس بالماس - 5:15 مساء -19 يناير - الدوري الإسباني

ريال مدريد ضد سالزبورج - 10 مساء - 22 يناير - دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد ضد بلد الوليد - 26 يناير - الدوري الإسباني - يتم تحديدها لاحقا

ريال مدريد ضد بريست - 10 مساء - 29 يناير - دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد ضد فالنسيا

يواجه فريق ريال مدريد نظيره فريق فالنسيا ضمن منافسات الجولة الـ 19 لبطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024-2025، في تمام الساعة العاشرة مساء غد الجمعة 3 يناير 2025.

مشاهدة مباراة ريال مدريد أمام فالنسيا

يمكنك متابعة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإسباني للموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 2.

ريال مدريد

ترتيب الدوري الإسباني

يرصد لكم الموجز، جدول ترتيب الدوري الإسباني ويأتي كالتالي:

1.أتلتيكو مدريد - 41 نقطة.

2.ريال مدريد - 40 نقطة.

3.برشلونة - 38 نقطة.

4.أتلتيك بلباو - 36 نقطة.

5.فياريال - 30 نقطة.

6.مايوركا - 30 نقطة.

7.ريال سوسيداد - 25 نقطة.

8.جيرونا - 25 نقطة.

9.ريال بيتيس - 25 نقطة.

10.أوساسونا - 25 نقطة.

11.سيلتا فيجو - 24 نقطة.

12.رايو فايكانو - 22 نقطة.

13.لاس بالماس - 22 نقطة.

14.إشبيلية - 22 نقطة.

15.ليجانيس - 18 نقطة.

16.ألافيس - 17 نقطة.

17.خيتافي - 16 نقطة.

18.إسبانيول - 15 نقطة.

19.فالنسيا - 12 نقطة.

20. بلد الوليد - 12 نقطة.

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