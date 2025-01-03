بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في الدوري الإسباني

يقدم لكم موقع وجريدة الموجز، خدمة بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا، المرتقبة بينهما في بطولة الدوري الإسباني لموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا، مساء اليوم الجمعة، ضمن مؤجلات الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا

ويبدأ بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وعند الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وفي الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي.

بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا

وتنقل أحداثها، عبر شاشة بي إن سبورت المسؤولة عن بث مباريات الدوري الإسباني حصريًا في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويمكنكم مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا، عبر قناة beIN Sports HD 1، بصوت المعلق الرياضي نوفل باشي.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا

بث مباشر ماتش ريال مدريد وفالنسيا

ونوفر لكم خدمة بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني اليوم، فور انطلاق صافرة المواجهة.

بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا

مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا

مشاهدة ماتش ريال مدريد وفالنسيا

تشكيل ريال مدريد ضد فالنسيا

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل ريال مدريد ضد فالنسيا كالآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: لوكاس فاسكيز، تشواميني، أنطونيو روديجر، فران جارسيا.

خط الوسط: فالفيردي، كامافينجا، بيلينجهام.

الهجوم: رودريجو، كيليان مبابي، إبراهيم دياز.

شاهد مباراة ريال مدريد وفالنسيا

شاهد ماتش ريال مدريد وفالنسيا

تشكيل فالنسيا ضد ريال مدريد

حراسة المرمى: ديميترييفسكي.

الدفاع: فولكوير، فاسكيز الكالدي، كريستيان إيبارجوين، ياريك غاسيوروسكي.

الوسط: خافي غويرا، إنزو بارينيشيا، دييجو لوبيز، أندري ألميدا، لويس ريوخا.

الهجوم:هوجو دورو.

قائمة ريال مدريد لمباراة فالنسيا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، لونين، فران جونزاليس.

الدفاع: لوكاس فاسكيز، فاييخو، فران جارسيا، أنطونيو روديجر، ميندي، أسينسيو.

خط الوسط: بيلينجهام، كامافينجا، فالفيردي، مودريتش، تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو، إندريك، إبراهيم دياز.

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة ريال مدريد اليوم

1.أتلتيكو مدريد - 41 نقطة.

2.ريال مدريد - 40 نقطة.

3.برشلونة - 38 نقطة.

4.أتلتيك بلباو - 36 نقطة.

5.فياريال - 30 نقطة.

6.مايوركا - 30 نقطة.

7.ريال سوسيداد - 25 نقطة.

8.جيرونا - 25 نقطة.

9.ريال بيتيس - 25 نقطة.

10.أوساسونا - 25 نقطة.

11.سيلتا فيجو - 24 نقطة.

12.رايو فايكانو - 22 نقطة.

13.لاس بالماس - 22 نقطة.

14.إشبيلية - 22 نقطة.

15.ليجانيس - 18 نقطة.

16.ألافيس - 17 نقطة.

17.خيتافي - 16 نقطة.

18.إسبانيول - 15 نقطة.

19.فالنسيا - 12 نقطة.

20. بلد الوليد - 12 نقطة.

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