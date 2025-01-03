الكشف عن عقوبات الجولة السابعة من الدوري المصري ومفاجأة بشأن مباراة الإسماعيلي

كشفت رابطة الأندية المصرية، مساء اليوم الجمعة، عن عقوبات الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري المصري 2024-2025، ومفاجأة بشأن نتيجة مباراة الإسماعيلي وموردن فيوتشر.

وأصدرت رابطة الأندية هذه العقوبات، طبقا للائحتي مسابقة الدوري المصري، والمخالفات والعقوبات، ونظام ضبط الجودة بهذا الموسم، ويستعرضها لكم الموجز فيما يلي.

عقوبات الجولة 7 من بطولة الدوري المصري

مباراة حرس الحدود وطلائع الجيش / إيقاف حميد ماو مكامي، لاعب فريق طلائع الجيش، مباراتين، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه، بسبب الطرد في مباراة حرس الحدود.

مباراة الزمالك والاتحاد / إيقاف عبد الغني محمد عبد الغني رضوان، لاعب الاتحاد، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه، قيمتها 2500 جنيه، بسبب الحصول على إنذارين في المباراة نفسها.

مباراة الجونة وبيراميدز / إيقاف كرونسلاوف يورتيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 15 ألف جنيه، بسبب الطرد للمرة الثانية.

مباراة فاركو وسموحة / إيقاف ياسين السيد محمد مصطفى، لاعب فريق فاركو، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه، بسبب الحصول على الإنذار الثالث.

مباراة زد أف سي وبتروجيت /

إيقاف حمدي علاء السيد، لاعب فريق زد أف سي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه، بسبب الحصول على الإنذار الثالث.

إيقاف مجدي عبدالعاطي، المدير الفني لفريق زد أف سي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 15 ألف جنيه، بسبب الطرد للمرة الثانية.

إيقاف السيد عيد، المدير الفني لفريق بتروجيت، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة ماليه عليه قيمتها 10 آلاف جنيه، بسبب الطرد.

مباراة مودرن سبورت والإسماعيلي / إنذار لإداري فريق مودرن سبورت، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10 آلاف جنيه، بسبب إشراك لاعب لا يحق له الاشتراك قانونا.

مباراة غزل المحلة والبنك الأهلي / إيقاف أسامة فيصل أحمد، لاعب فريق البنك الأهلي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه، بسبب الحصول على الإنذار الثالث.

رسميًا.. رابطة الأندية تعتمد فوز الإسماعيلي على مودرن فيوتشر

وأعلنت رابطة الأندية المصرية في بيان رسمي اليوم، عن تأكيد فوز الإسماعيلي على موردن فيوتشر بنتيجة 3-0 في الجولة السابعة من دور نايل.

وجاء بيان رابطة الأندية، كالتالي:

“أثناء اعتماد تقرير المباراة، تبين إشراك نادي مودرن سبورت عدد 6 لاعبين أجانب في المباراة، ما يعد مخالفا لمنشور تعليمات القيد وانتقالات اللاعبين للموسم 2024-2025 في المادة (5/4) والتي تنص على أنه: (لا يسمح بمشاركة أكثر من 5 لاعبين أجانب بالمباراة الواحدة لأندية القسم الأول)، وحيث أن المسؤولية تقع على مدير الفريق /أو إداري الفريق وفقا للمادة (3/10) من لائحة المسابقة”.

بيان رابطة الأندية

كما أن المادة (3/8) من لائحة المسابقة قد نصت على أنه «في حال مشاركة لاعب لا يحق له المشاركة قانونيا، يعتبر النادي الذي يلعب له اللاعب خاسرا للمباراة بنتيجة (0-3)»

وعليه فإن مشاركة اللاعب السادس في المباراة غير قانونية، وفقا للمادة المشار إليها أعلاه. وعليه، ووفقا للمادة (3/8) من لائحة المسابقة، فقد تقرر اعتماد نتيجة المباراة (0-3) لصالح نادي الإسماعيلي.

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