البنك الأهلي يهزم غزل المحلة بهدف فى الدورى المصري

انتهت مباراة البنك الأهلي ضد فريق غزل المحلة بفوز البنك بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد المحلة، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

سجل هدف الفوز لفريق البنك الأهلى الغانى ياو أنور في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول، وشهد تسجيل الهدف حالة من الجدل انتهت عقب تأكيد الحكم على صحة الهدف بعد الرجوع إلى تقنية الفار.

تشكيل غزل المحلة ضد البنك الأهلي

جاء تشكيل فريق غزل المحلة كالتالى:

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: عمرو الجزار، أحمد حكيم، أحمد كاستيلو.

خط الوسط: عبد الرحيم عمورى، مورى توريه، محمد أشرف بن شرقى، حميدو فاتو.

الهجوم: محمد على بن حمودة، إبراهيم حسن، عبده يحيى.

تشكيل البنك الأهلي ضد غزل المحلة

بينما جاء تشكيل فريق البنك الأهلى ضد غزل المحلة كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد صبحى.

خط الدفاع: محمود الجزار، محمد عبد الغنى، إسحاق يعقوبو، هشام صلاح.

خط الوسط: سيرجى أكا، سعيدو سيمبورى، محمد إبراهيم، محمد هلال.

خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو أنور.

البنك الأهلي

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة البنك الأهلي ضد غزل المحلة

يرصد الموجز، جدول ترتيب الدوري المصري عقب فوز البنك الأهلي علي نظيره غزل المحلة حيث يتصدر نادي الزمالك، جدول ترتيب الدوري المصري ويأتي ترتيب الفرق كالتالي..

1. الزمالك - 14 نقاط

2. بيراميدز - 14 نقاط

3. النادي الأهلي - 12 نقاط

4. سيراميكا - 12 نقطة

5. المصري - 12 نقاط

6. زد - 10 نقاط

7. فاركو - 10 نقاط

8. بتروجت -9 نقاط

9. الاتحاد السكندري - 9 نقاط

10. غزل المحلة - 8 نقاط

11. البنك الأهلي - 8 نقاط

12. طلائع الجيش - 8 نقاط

13. الاسماعيلي - 7 نقاط

14. حرس الحدود - 6 نقاط

15. إنبي - 6 نقاط

16. الجونة - 6 نقاط

17. سموحة - 5 نقاط

18. فيوتشر - 5 نقاط

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