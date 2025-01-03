هل تخزين البيض في الثلاجة يؤدي إلى فساده ؟ إختبريه بهذه الطريقة

يعد البيض من أكثر الأطعمة التي تشهد إقبالاً وذلك بفضل قيمته الغذائية المرتفعة وتتعدد طرق تحضيره، وذلك وسط تساؤلات حول الطريقة المثلى من أجل تخزينه، خصوصًا ما إذا كان تخزينه في الثلاجة يمكن أن يؤدي إلى فساده أو يسبب مخاطر صحية، وهذا ما يقدمه الموجز فيما يلي.

حماية البيض من الفساد

وبناءاً على ما ذكر موقع «health site»، فإن تخزين البيض في الثلاجة، يمكن أن يكون سبب فساده في بعض الحالات مما يؤثر ذلك على الصحة العامة.

هل يفسد البيض حين تخزينه في المنزل؟

بشكل عام لا يفسد البيض حين تخزينه في الثلاجة وذلك إذا تم حفظه بطريقة صحيحة وفي درجة حرارة مناسبة (4 درجات مئوية أو أقل)، ومع ذلك أيضاً هناك عوامل يمكن أن تساهم في فساده، كا تقلب درجات الحرارة أو عدم تنظيف البيض قبل تخزينه.

ماهي أهم الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى فساد البيض في الثلاجة؟

-أولا ينتج عن إخراج البيض وإعادته إلى الثلاجة بشكل متكرر تكثف من الرطوبة على قشرته، مما يتيح بيئة مناسبة لنمو البكتيريا.

-وأيضاً البيض المتصدع يكون عرضة لتسرب البكتيريا مثل السالمونيلا، مما يسرع ذلك من فساده.

-ويمتص البيض الروائح بسهولة وذلك بسبب مسامه الطبيعية، مما يمكن أن يؤثر ذلك على جودته.

ماهي مخاطر تناول البيض الفاسد

يمكن أن يسبب تناول البيض الفاسد تسمم غذائي وذلك نتيجة البكتيريا مثل السالمونيلا، التي تسبب أعراضًا تشمل الغثيان، والإسهال، وأيضاً الحمى، لذا ينصح دائمًا بفحص البيض قبل تناوله من أجل التأكد من سلامته.

إليكم طريقة التأكد من صلاحية البيض المخزن في الثلاجة

-أولا اختبار الطفو: حيث ضع البيضة في كوب من الماء، وإذا طفت على السطح، فهذا يشير إلى أنها يمكن أن تكون فاسدة.

-وأيضاً فحص الرائحة والقوام: حيث أن البيض الفاسد ينبعث منه رائحة كريهة، كما أن قوامه أيضاً قد يبدو غير طبيعي.

ماهي أهم بدائل تخزين البيض؟

-أولا التجميد.

-وأيضاً يمكن تجميد البيض عقب كسره وفصل الصفار عن البياض أو خفقهما معًا، مما يطيل هذا من مدة صلاحيته.

-والتخزين في درجة حرارة الغرفة.

-وفي البلدان ذات المناخ المعتدل، من الممكن تخزين البيض خارج الثلاجة لمدة قصيرة وذلك بشرط أن يكون غير مغسول.

الطريقة المثلى لتخزين البيض

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