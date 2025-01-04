سيدة بولاق الدكرور..بعد رحيلها بإلقاء نفسها من الطابق الرابع قرار جديد بحقها

سيدة بولاق الدكرور.. رغم أنها أنهت حياتها بإلقاء نفسها من الطابق الرابع، إلا أن سيدة بولاق الدكرور صدر بحقها قرار جديد بعدما انتهت حياتها.

سيدة بولاق الدكرور

الموجز تستعرض التفاصيل، إذ إن سيدة بولاق الدكرور التي ألقت بنفسها من الطابق الرابع في منطقة بولاق الدكرور في محافظة الجيزة، صرحت النيابة العامة في المحافظة بدفن جثتها، اليوم الجمعة.

بداية واقعة سيدة بولاق الدكرور

الواقعة بدأت حينما تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، من غرفة عمليات شرطة النجدة بسقوط سيدة من علو بدائرة المركز، إذ انتقلت إلى محل الواقعة، وتبين من المعاينة الأولية أن سيدة ألقت بنفسها من الطابق الرابع بالعقار محل سكنها في منطقة بولاق الدكرور، ولفظت أنفاسها الأخيرة في الحال.

أقوال شهود العيان

كما استمعت جهات التحقيق إلى إفادات أهلية المجني عليها، بجانب أقوال شهود العيان الذين أفادوا بأن السبب في تخلصها من حياتها مرورها بأزمة نفسية، فيما طلبت النيابة تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

التصريح بدفن الجثة

النيابة العامة في الجيزة صرحت بدفن جثة سيدة بولاق الدكرور، التي ألقت بنفسها من الطابق الرابع بعقار في المنطقة، وذلك عقب مناظرة جثمانها والاطلاع على تقرير الطب الشرعي بأسباب وفاتها.

سيدة بولاق الدكرور

ضحية الصمت العقابي

وفي السياق تأتي ضحية الصمت العقابي.. اعتقد أنه يعاقبها بفعله، رفض الكلام معها، وقاطعها، أقام مع قلبها حدودا، لم يتوقع رد فعلها، لتقرر هي بكسر الصمت العقابي الذي فرضه عليها، وجاءت بالبنزين وسكبته عليها وأحرقت نفسها، لتلقى الله وتسأله الرحمة والشفاعة، فهي لم تجد الرحمة في سكنها الذي أحله لها.

ضحية الصمت العقابي

واقعة مأساوية كانت ضحيتها ربة المنزل التي حاولت بشتى الطرق إعادة زوجها لها، ولكن لكثة الخلافات التي تصاعدت بينهما، قررت الزوجة ضحية الصمت العقابي أن تنهي عقاب زوجها لها، وتنهي الخلافات بهما بطريق واحدة، وهي قتل نفسها.

إخطار بإحراق ضحية الصمت العقابي لنفسها

البداية كانت عندما تلقى مدير المباحث الجنائية اللواء هاني شعراوي، إخطارًا من مفتش مباحث الصف العقيد محمد العشرى، مفاده أن ربة منزل أنهت حياتها بحرقها لنفسها، لتنتقل على الفور قوات الأمن مدعومة بقوات الحماية المدنية وهيئة الإسعاف، إلى محل البلاغ، ليتضح إزهاق سيدة تدعى "منى. ش"، وتبلغ من العمر 22 عامًا، لحياتها بعد أن أضرمت النار في نفسها داخل منزل والدها.

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