ضحية الصمت العقابي.. زوجة تنهي حياتها حرقا بسبب الخلافات الزوجية في الصف

ضحية الصمت العقابي.. اعتقد أنه يعاقبها بفعله، رفض الكلام معها، وقاطعها، أقام مع قلبها حدودا، لم يتوقع رد فعلها، لتقرر هي بكسر الصمت العقابي الذي فرضه عليها، وجاءت بالبنزين وسكبته عليها وأحرقت نفسها، لتلقى الله وتسأله الرحمة والشفاعة، فهي لم تجد الرحمة في سكنها الذي أحله لها.

الموجز تنقل لكم تفاصيل الحادث.

ضحية الصمت العقابي

واقعة مأساوية كانت ضحيتها ربة المنزل التي حاولت بشتى الطرق إعادة زوجها لها، ولكن لكثة الخلافات التي تصاعدت بينهما، قررت الزوجة ضحية الصمت العقابي أن تنهي عقاب زوجها لها، وتنهي الخلافات بيهما بطريق واحدة، وهي قتل نفسها.

ضحية الصمت العقابي

إخطار بإحراق ضحية الصمت العقابي لنفسها

البداية كانت عندما تلقى مدير المباحث الجنائية اللواء هاني شعراوي، إخطارًا من مفتش مباحث الصف العقيد محمد العشرى، مفاده أن ربة منزل أنهت حياتها بحرقها لنفسها، لتنتقل على الفور قوات الأمن مدعومة بقوات الحماية المدنية وهيئة الإسعاف، إلى محل البلاغ، ليتضح إزهاق سيدة تدعى "منى. ش"، وتبلغ من العمر 22 عامًا، لحياتها بعد أن أضرمت النار في نفسها داخل منزل والدها.

الخلافات الزوجية السبب في قتل نفسها

وأكدت تحريات المباحث أن ضحية الصمت العقابي، كانت على خلافات مع زوجها، تصاعدت بينهما منذ مدة طويلة، حاولت على إثرها ضحية الصمت العقابي النقاش مع زوجها، ليتهمها زوجها بالتقصير، ويبدأ والديها بعتابها، وتركها في منزل والديها لمدة 3 أيام حاولت فيهم التحدث إليه ولكنه رفض وعاقبها بالصمت العقابي، لذا قررت ضحية الصمت العقابي إنهاء حياتها وأغرقت جسدها بالكيروسين، ثم أشعلت النيران بجسدها، ولم يتمكن أحد من إنقاذها، حتى صارت هيكلا عظميا متفحما.

تحرير محضر بالواقعة

وتم تحرير محضر بالواقعة، ثم باشرت الجهات الأمنية تحقيقاتها في واقعة ضحية الصمت العقابي لكشف ملابساتها، وأمرت النيابة بدفن الجثة بعد صدور تقرير الطب الشرعي.

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