وحدات مصيفية مزيفة.. كواليس غسيل 4 أشخاص لأموال بقيمة 60 مليون جنيه

وحدات مصيفية مزيفة.. قصة استطاع من خلالها 4 أشخاص أن يجمعوا أمولًا من كثير من المواطنين، وذلك بحجة أنهم يبيعون وحدات مصيفية مزيفة لهم وخطة استثمارية يستطيع من خلالها هؤلاء المواطنين أن يستثمروا أموالهم في تلك الوحدات، ويرصد الموجز التفاصيل.

وحدات مصيفية مزيفة

وحدات مصيفية مزيفة، كانت حصيلة الأموال التي جمعها 4 أشخاص إذ بلغت نسبة غسيلهم للأموال في وحدات مصيفية مزيفة ما يقرب من 60 مليون جنيه، الموجز تسرد التفاصيل.

تفاصيل الواقعة

قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لقيامهم بـ غسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم حجز وحدات مصيفية مزيفة.

واستطاع الأربعة أشخاص غسل تلك الأموال بمشروعات استثمارية "وحدات مصيفية مزيفة، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والمصيفية والتجارية – شراء السيارات).

فيما بلغت حصيلة الأموال التي غسلها هؤلاء الأشخاص ما يقرب من 60 مليون جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

غسيل أموال

غسيل أموال

وفي السياق، غسيل أموال نفذ عمليتها تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص أرادوا من خلال الأموال التي جمعوها من تجارتهم أن يزيدوا رصيد ثروتهم، فبدأوا في فعل يعاقب عليه كل من يفعله.

كون فريق غسيل أموال مكون من 4 أشخاص تشكيلًا عصابيًا، تاجر في المواد المخدرة، وحاولوا أن يصبغوا تجارتهم في المخدرات بصبغة شرعية، فوصل قيمة كل تلك المعاملات حوالي 70 مليون جنيه، وحولوا كل تلك الأموال إلى مشروعات ومجالات لا يمكن لأي أحد أن يشك فيها أو أنها غير مشروعة.

عصابة غسيل أموال

بعدما تم ضبط المتهمين الأربعة بحيازة المخدرات وتحويل المتحصلات المالية منها إلى عملية غسيل أموال، أجرت النيابة التحقيقات معهم، إذ تبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية في مجال الاتجار بالمواد المخدرة؛ لتحقيق الربح غير المشروع وغسيل أموال.

خطة محكمة

المتهمون استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة، فاشتروا أراضٍ زراعية، وسيارات وشركات، بجانب مكاتب السيارات والمطاعم، فضلًا عن العقارات حتى يخفوا من خلالها الأنشطة المخالفة ويظهروا أمام الجميع بتجارة مشروعة.

إيداعات في البنوك

المتهمون لم ينتهوا عند هذا الحد من المخالفات، بل أجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أي منهم، فيما وصلت قيمة كل تلك الإيداعات 70 مليون جنيه.

تفاصيل الواقعة

فيما كان ألقي القبض على 4 أشخاص، قاموا بالاتجار وترويج المواد المخدرة، جمعوا وتربحوا مبالغهم المالية من المخدرات، وحاولوا إصباغها بالصبغة الشرعية من خلال المشاريع؛ لذا تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين وجارٍ تحويلهم إلى المحاكمة.

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