موظف التأمينات المختلس.. حرامي سقط بسبب أكل أموال الغلابة بالإسكندرية

موظف التأمينات المختلس.. بحكم عمله وسلطته التي أصبح لا يعلوها سلطة وخبرته التي امتدت لسنوات تمكن من الوصول إلى هدفه فاستولى على المال العام بقيمة مليون و33 ألفا و492 جنيها، لكن لم يعلم أحد الأمر إلا المستحقين لأموال تلك المعاشات وهم 10 أشخاص.

موظف التأمينات المختلس

موظف التأمينات المختلس كان يعمل في منطقة الرمل بمحافظة الإسكندرية، لا أحد يعلم أنه يفعل خلف الأبواب المغلقة ما يخالف به ما يظهره من أعمال، فهو يقابل المواطنين ويتعامل معهم بكل الحب ويقدم لهم ما يحتاجونه من خدمات، إلى أن سولت له نفسه أن يجمع ثروة تغير مسار حياة موظف التأمينات المختلس، تفاصيل القضية تسردها لكم الموجز.

موظف التأمينات المختلس

خطة موظف التأمينات المختلس



حينما رأى موظف التأمينات المختلس أن الأموال التي سيجمعها من حق 10 مواطنين في أموال التأمينات تخطت المليون جنيه قرر أن يبدأ في تنفيذ خطته، فهو وحده من يعلم كيف ينهي هذا الأمر دون أن يعلم أحد عما يفعل موظف التأمينات المختلس.

بداية الواقعة



موظف التأمينات المختلس المدعو "خ.م.م"، رئيس قسم المعاشات بمكتب تأمينات تابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ارتكب جريمة تزوير بمحررات رسمية إلكترونية تخص بيانات مستحقي المعاش من ورثة 10 مواطنين.

بعد تعثر هؤلاء المواطنين عن صرف مستحقاتهم التأمينية في صورة المعاشات، قرروا تحرير محضر بمركز شرطة الرمل أول، وتمكنت قوة من المركز من ضبط موظف التأمينات المختلس، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

التحقيقات في الواقعة



وتبين من التحقيقات التي باشرتها الأموال العامة ارتكاب المدعو "خ.م.م"، رئيس قسم المعاشات بمكتب تأمينات تابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن المتهم عدّل الحالات الاجتماعية لورثة أصحاب المعاشات دون علمهم، حتى يجعلهم مستحقين لمعاشات مورثيهم، على خلاف الحقيقة، فضلا عن أنه استخدم كلمات المرور الخاصة بهم؛ ليتحصل على الأموال التي مجموعها مليون و33 ألفا و492 جنيها خلسة دون أن يعلم أحد.

أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، رئيس المحكمة، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات في التهم ابمنسوبة إليه، وإلزامه برد مبلغ مليون و33 ألف جنيه، والعزل من الوظيفة، لاتهامه بالاستيلاء على المال العام.

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