صحيفة تايمز أوف إسرائيل: إسرائيل تبحث عن خلفاء وبدائل لنتنياهو

كشفت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن إستطلاع للرأي أجرته القناة 12 قد أظهر أن وزير العدل ياريف ليفين هو المرشح الأكثر شعبية بين مؤيدي الحكومة لخلافة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على رأس حزب الليكود التفاصيل تكشفها الموجز في التقرير التالي .





يجب طرد إيتمار بن غفير

وكشف الإستطلاع أن غالبية الجمهور يعتقدون أن نتنياهو يجب أن يطرد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي أجبره تمرده ضد مشروع قانون ميزانية الإئتلاف الحاسم هذا الأسبوع على القدوم إلى الكنيست للتصويت على مشروع القانون، وترك المستشفى حيث كان يتعافى من جراحة البروستاتا.

وكان بن غفير يصوت ضد الائتلاف بسبب مطالبته بميزانية أكبر لقوة الشرطة، التي يشرف عليها كوزير للأمن القومي.





وفي الوقت نفسه، وإستمرارًا لاتجاه الأسابيع السابقة، وجد الاستطلاع أن نتنياهو يُنظر إليه على أنه أكثر ملاءمة لدور رئيس الوزراء منجميع المنافسين الرئيسيين بإستثناء واحد - رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، الذي أصبح تقدمه على نتنياهو أقل مما كان عليه فياستطلاعات الرأي الأخيرة.

كما أيد غالبية المستجيبين إجراء إنتخابات مبكرة.



خليفة نتنياهو في الليكود

وفيما يتعلق بمن ينبغي أن يخلف نتنياهو على رأس الليكود، حصل ليفين، مهندس الخطة المثيرة للجدل التي وضعتها الحكومة لإصلاح القضاء، على دعم 6% من جميع المستجيبين، بما في ذلك 14% من مؤيدي الحكومة.

أما جالانت، الذي إستقال من الكنيست هذا الأسبوع بسبب خلافاته مع نتنياهو بشأن إستراتيجية إسرائيل في غزة ومشروع قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية لليهود المتشددين، فقد حصل على دعم 15% من جميع المستجيبين، بما في ذلك 7% من مؤيدي الحكومة.

وفي الوقت نفسه، حصل وزير الإقتصاد نير بركات على دعم 9% من جميع المشاركين ، بما في ذلك 11% من المشاركين المؤيدين للحكومة؛وحصل وزير الدفاع يسرائيل كاتس على دعم 6% من جميع المستجيبين، بما في ذلك 10% من مؤيدي الحكومة؛ وحصل وزير الخارجية جدعون ساعر، الذي عاد إلى الليكود هذا الأسبوع بعد أربع سنوات من تشكيل حزب الأمل الجديد المنشق، على دعم 5% من جميع المشاركين ، بما في ذلك 5% من مؤيدي الحكومة؛ وحصل يولي إدلشتاين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، الذي مثل جالانت، على دعم 15% من جميع المشاركين ، بما في ذلك 7% من مؤيدي الحكومة.





قال 21% من المشاركين ، بما في ذلك 16% من مؤيدي الحكومة، إنهم يريدون شخصًا آخر غير السياسيين المذكورين أعلاه لقيادة الليكود بعد نتنياهو؛ وقال 28%، بما في ذلك 26% من مؤيدي الحكومة، إنهم لا يعرفون.





وعند سؤالهم عن الدافع وراء تصويت بن جفير ضد الحكومة هذا الأسبوع، قال 60% من المشاركين إن التصويت كان بدوافع سياسية، وقال21% إنه كان بدوافع مهنية وقال 19% إنهم لا يعرفون.



وقال 59% إن نتنياهو يجب أن يطرد بن غفير بسبب سلوكه، بينما عارض 24% وقال 17% إنهم لا يعرفون.



ومن بين مؤيدي الحكومة،كانت النتيجة متعادلة تقريبًا، حيث قال 38% إن نتنياهو يجب أن يطرد بن جفير، وقال 38% إنه لا ينبغي له ذلك وقال 21% إنهم لايعرفون.





قانون التجنيد العسكري

فيما أبدى 4% من المجيبين تحفظاتهم على قانون التجنيد العسكري، بما في ذلك 3% من مؤيدي الحكومة؛ ويحظى وزير الزراعة آفيديختر بدعم 3% من المجيبين، بما في ذلك 3% من مؤيدي الحكومة؛ ويحظى وزير الطاقة إيلي كوهين بدعم 2% من المجيبين، بما في ذلك3% من مؤيدي الحكومة؛ ويحظى رئيس الكنيست أمير أوحانا بدعم 1% من المجيبين، بما في ذلك 2% من مؤيدي الحكومة؛ وتتلقى وزيرةالمواصلات ميري ريجيف دعم 0% من المجيبين المؤيدين والمعارضين للحكومة على حد سواء.

إقرأ أيضاً

الموت يحاصر نتنياهو.. تفاصيل المرض الخطير الذي هزم السـ ـفاح الإسرائـ ـيلي



نتنياهو يؤكد من غرفة عمليات وزارة الدفاع: سنحارب الحوثيون حتى القضاء عليهم



