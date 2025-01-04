مذبـ.حة حدائق الأهرام.. رحلة المتهم في بركة د.ماء والدته وشقيقه برفقة الشيطان

مذبحة حدائق الأهرام.. أغرب جريمة لا سيما أن سببها مذهل لا يمكن أن تحدث مذبحة حدائق الأهرام نتيجة له، إذ إن المتهم نفذ مذبحة حدائق الأهرام بعد مشادة كلامية مع أفراد العائلة، الموجز تستعرض التفاصيل في السطور التالية.

مذبحة حدائق الأهرام

مذبحة حدائق الأهرام، بدأت بجلسة لجميع أفراد العائلة في يوم على ما يبدو أن الكل كان إجازة، وبعد تبادل أطراف الحديث بين الجالسين سواء المجني عليهم الأم وشقيق المتهم، أو حتى زوج شقيقته وشقيقتيه الكبرى والصغرى.

بعد المحادثات بين الجميع انتهى اليوم باستعداد شقيقته الكبرى برفقة زوجها للرحيل والعودة إلى منزلهما، وفي تلك الأثناء اقترحت شقيقته الصغرى أن تذهب مع شقيقتها وزوجها إلى منزلهما، لكنه اعترض.

تفاصيل مذبحة حدائق الأهرام

المتهم رفض أن تذهب شقيقته الصغرى مع الكبرى برفقة زوجها، وهنا بدأت المشادة الكلامية بينه وبين زوج شقيقته، لكن حاول شقيقه أن يتدخل حتى ينهي الأمر دون أن تتطور المشكلة، لكنها لم تتطور إلى مشكلة فحسب بل وصلت إلى كارثة بكل المقاييس.

المتهم في مذبحة حدائق الأهرام

بداية الواقعة

الواقعة بدأت بعدما احتدمت المشادة الكلامية بين الجاني وزوج شقيقته، وحينما تدخل شقيقه للفصل بينهما في المشاجرة أسرع المتهم إلى المطبخ حتى يحضر سلاحًا أبيضًا "سكينا"، وخلال عودته لمسرح الجريمة قابله شقيقه ليفصل بينه وبين زوج شقيقتهما، إلا أن الشيطان كان تملك منه واستطاع أن يساعده على تنفيذ مذبحة حدائق الأهرام.

المتهم طعن شقيقه عدة طعنات فأرداه قتيلًا، لكنه خلال تسديده للمجني عليه تدخلت والدته لإثنائه عما يفعل، فسدد لها هي الأخرى عدة طعنات وأرداها قتيلة، إلى أن حان دور زوج شقيقته الذي استطاع أن يسدد له عدة طعنات، لكنه لم يفارق الحياة.

إخفاء أداة الجريمة

المتهم بعدما انتهى من مذبحة حدائق الأهرام، مسح الدماء التي كانت على السكين، وألقاها من النافذة فسقطت في مدخل العمارة المجاورة للعقار الذي يقطن فيه، وهنا انتبه الجيران للجريمة فأبلغوا على الفور الأجهزة الأمنية.

معاينة مسرح الجريمة

انتقلت قوة من الأجهزة الأمنية، إلى محل الواقعة، إذ تبين من المعاينة الأولية وجود جثتي شقيق ووالدة المتهم، وجروح وطعنات بأجزاء متفرقة من جسد زوج شقيقته، الذي نقلته سيارة الإسعاف إلى المستشفى، تم ضبط المتهم الذي انتظر لحين حضور الشرطة وسلم نفسه وبجانبه المجني عليهم، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، التي أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

تحريات المباحث

التحريات توصلت إلى أن المتهم يعاني من مرض نفسي، وكان دائم المشاجرة مع أهله، وفي يوم الواقعة فعل كل هذا وانتظر بجوار المجني عليهم.

كما أكد شهود العيان في الواقعة أن المجني عليه حينما علم بقدوم الشرطة خرج ليقف أمام باب الشقة ويرتدي حذائه حتى يسلم الشرطة نفسه.

قرار النيابة

النيابة قررت بعد التحقيقات إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، إذ أجلت محكمة جنايات الجيزة محاكمة المتهم إلى جلسة 5 يناير الجاري.

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