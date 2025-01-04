غيابات مباراة نادي الزمالك والمصري البورسعيدي بالكونفيدرالية.. 3 أسماء

يواجه فريقي الكروي الأول بـ نادي الزمالك والمصري البورسعيدي العديد من الغيابات قبل المواجهة التي تجمع بينهما في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ويستضيف ملعب " برج العرب" بالإسكندرية مواجهة فريق الكروي الأول بـ نادي الزمالك أمام نظيره نادي المصري البورسعيدي في إطار مباريات الجولة الـ4 من بطولة الكونفيدرالية.

وستنطلق مواجهة نادي الزمالك أمام فريق المصري البورسعيدي بقيادة علي ماهر يوم الأحد في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

غيابات مباراة نادي الزمالك ضد المصري البورسعيدي

وعلم " الموجز" أن هناك تأكد بخصوص غياب عمر جابر الظهير الأيمن لـ نادي الزمالك عن المواجهة المقبلة ضد المصري البورسعيدي في بطولة الكونفيدرالية.

نادي الزمالك

ويفقد المصري البورسعدي جهود الثنائي عبد الرحيم دغموم وباهر المحمدي عن مواجهة نادي الزمالك في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وكان نادي الزمالك بقيادة مدربه السابق أحمد مجدي قد جقق الفوز على منافسه المصري البورسعيدي الذي يقوده فنيًا علي ماهر في الجولة الثالثة من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية بهدف دون رد على ملعب “برج العرب”.

قائمة الزمالك الإفريقية للموسم الجديد

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد عواد - محمود الشناوي - عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - أحمد محمود - محمود حمدي "الونش" - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد - أحمد مجدي - أحمد فتوح - حسن أبو المعاطي - محمود بنتايك -محمد حمدي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - زياد كمال - محمد شحاتة - محمد السيد - أحمد حمدي - سيد عبد الله "نيمار" - محمد عاطف - أحمد عبد الرحيم "إيشو" -عبد الله السعيد - ناصر ماهر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي - كونراد ميشالاك.

خط الهجوم: سيف الجزيري - حسام أشرف - ناصر منسي - سامسون أكينيولا - عمر فرج - سيدي ندياي.

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