كل ما تريد معرفته عن مباراة عمان والبحرين في نهائي خليجي 26

يترقب عشاق الكرة العربية مباراة عمان والبحرين على ملعب ستاد جابر الأحمد الدولي في نهائي بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26".

قدم المنتخب العماني أداءً مميزًا في البطولة، حيث تصدر المجموعة الأولى بعد تحقيقه انتصارًا وحيدًا على قطر وتعادلين مع الكويت والإمارات.

وفي الدور نصف النهائي، تمكن من التغلب على المنتخب السعودي ليضمن مكانه في المباراة النهائية بـ خليجي 26 .

من جهة أخرى، تصدر المنتخب البحريني مجموعته الثانية بعد تحقيقه انتصارين على السعودية والعراق، رغم خسارته أمام اليمن بعد ضمان تأهله في المركز الأول.

وفي نصف النهائي، استطاع منتخب البحرين إقصاء الكويت "صاحب الأرض"، ليواجه عمان في النهائي.



موعد مباراة عمان والبحرين في نهائي خليجي26

ستنطلق مباراة عمان والبحرين اليوم السبت الموافق 4 يناير الجاري في إطار منافسات بطولة كأس الخليج العربي التي تُقام في دولة الكويت.

مباراة عمان والبحرين

وستبدأ صافرة مباراة عمان والبحرين في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية فضلًا عن الثامنة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لـ مباراة عمان والبحرين في خليجي26

تُبث جميع مباريات بطولة كأس الخليج العربي على أكثر من 16 قناة عربية، منها قنوات أبوظبي الرياضية، العراقية الرياضية، عمان الرياضية، البحرين الرياضية، دبي الرياضية، الكأس، وSSC السعودية الرياضية.

كما ستخصص قنوات SSC الرياضية قناة SSC News HD لبث مباراة عمان والبحرين.

لمن يرغب في مشاهدة مباريات كأس الخليج العربي عبر الإنترنت، يمكن متابعة منصات شاهد، Stars Play، وقناة أبوظبي الرياضية على يوتيوب.

التشكيل المتوقع لـ مباراة عمان والبحرين في نهائي خليجي 26

ويقدم " الموجز" التشكيل المحتمل لـ منتخب عمان ضد البحرين كالتالي:

حراسة المرمى: فايز الرشيدي.

خط الدفاع: جميل اليحمدي، ثاني الرشيدي، أحمد الخميسي، علي البوسعيدي.

خط الوسط: حارب السعدي، عبد الله فواز، أرشد العلوي، المنذر العلوي.

خط الهجوم: عبد الرحمن المشيفري، عصام الصبحي.

في المقابل جاء تشكيل منتخب البحرين ضد عمان كالتالي:

حارس المرمى: إبراهيم لطف الله.

خط الدفاع: عبدالله الخلاصي، أمين بنعدي، وليد الحيام، حمد شمسان.

خط الوسط: كميل الأسود، السيد ضياء سعيد، محمد مرهون.

خط الهجوم: على مدن، مهدي حميدان، مهدي عبدالجبار.

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