سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 4-1-2024 تزامنا مع عطلة البنوك

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري، استقرار ملحوظا داخل العديد من البنوك المصرية اليوم السبت 4-1-2025، تزامنا مع عطلة البنوك الاسبوعية ووفقا لاخر تحديث ظهر بشأن الدينار الكويتي اليو سجل انخفضا في البنك المركزي بينما ارتفعت قيمته في البنك الأهلي، وفقًا لآخر تحديث لأسعار العملات على شاشات البنوك.

ويرصد موقع الموجز، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري نحو 164.41جنيهاً للشراء، بينما سجل سعر البيع 164.78جنيهاً .

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

كما وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري إلى 164.91 جنيهاً للشراء، 163.85 جنيهاً للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي في بنك مصر كالتالي 164.70جنيهاً للشراء، بينما سجل سعر البيع 163.75

جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة إلى 165.01

جنيهاً للشراء، 163.97جنيهاً للبيع.

أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 165.17جنيهاً للشراء، 161.27جنيهاً للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية 164.91 جنيهاً للشراء، أما سعر البيع فوصل إلى 159.76جنيهاً.

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي (CIB) نحو 164.91جنيهاً للشراء، أما البيع 162.30جنيهاً.

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي القطري (QNB) إلى 164.95 جنيهاً للشراء، والبيع 164.54 جنيهاً.

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول إلى 164.91 جنيهاً للشراء، والبيع 163.59جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي نحو 165.21 جنيهاً للشراء، والبيع 157.23 جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد نحو 164.91

جنيهاً للشراء، والبيع 153.69

جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK) 165.33جنيهاً للشراء، والبيع 155.44جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي الشراء 164.91

جنيهاً، والبيع 164.50جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي في البنك الشركة المصرفية

سعر الدينار الكويتي في البنك الشركة المصرفية (سايب): شراء 164.95جنيهاً، بيع 164.54جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي في البنك الاستثمار العربي الشراء 168.36

جنيهاً، والبيع 158.15جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي الشراء 164.75 جنيهاً، والبيع 160.52جنيهاً.

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي اليوناني شراء 164.95 جنيهاً، والبيع 164.54 جنيهاً.

ووصل سعر الدينار الكويتي في البنك التنمية الصناعية إلى شراء 164.95 جنيهاً، بيع 164.54جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء

ووصل سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء للشراء 163 جنيهاً والبيع 166.24جنيهاً

1 دينار كويتي 159 جنيهاً

5 دينار كويتي 796 جنيهاً

10 دينار كويتي 1,592 جنيهاً

25 دينار كويتي 3,981 جنيهاً

50 دينار كويتي 7,962 جنيهاً

100 دينار كويتي 15,924 جنيهاً

500 دينار كويتي 79,620 جنيهاً

1000 دينار كويتي 159,240 جنيهاً

5000 دينار كويتي 796,200 جنيهاً

10000 دينار كويتي 1,592,400 جنيهاً.

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