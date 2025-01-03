أسعار وفوائد شهادات الادخار الدولارية من البنك الأهلي المصري 2025

مع تزايد اهتمام العملاء بالاستثمار في العملات الأجنبية، يبرز البنك الأهلي المصري كوجهة متميزة من خلال تقديم شهادات الادخار الدولارية من البنك الأهلي المصري، والتي تمنح عوائد تنافسية وتلبي احتياجات شريحة واسعة من العملاء، ونستعرض فيما يلي عبر الموجز تفاصيل هذه الشهادات لعام 2025.

أنواع شهادات الادخار الدولارية من البنك الأهلي المصري

يقدم البنك الأهلي المصري نوعين من شهادات الادخار الدولارية، وهما شهادة الأهلي بلس وشهادة الأهلي فورا، حيث يتم تصميم كل منهما لتوفير مزايا استثمارية مميزة للعملاء الراغبين في تنمية مدخراتهم بالدولار.

شهادة الأهلي بلس بالدولار

المدة: 3 سنوات.

الحد الأدنى للشراء: 1000 دولار ومضاعفاتها.

سعر العائد السنوي: 6.5%، يصرف ربع سنويًا بالدولار.

إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة حتى 50% من قيمتها بالجنيه المصري لأغراض استثمارية.

سعر فائدة الإقراض يبلغ 2.25% أقل من سعر إقراض البنك المركزي.

تجدد تلقائيا عند الاستحقاق، حسب الأسعار المعلنة وقتها.

يمكن شراؤها عبر الإنترنت البنكي، خدمة الأهلي فون، أو الفروع داخل وخارج مصر.

شهادة الأهلي فورا بالدولار

المدة: 3 سنوات.

الحد الأدنى للشراء: 1000 دولار ومضاعفاتها.

سعر العائد السنوي: 8.5%، يُصرف مقدمًا بما يعادل 25.5% من قيمة الشهادة الإجمالية بالجنيه المصري.

لا يمكن الاقتراض بضمانها.

تسترد بذات عملة الدولار عند تاريخ الاستحقاق.

تتوفر خيارات الشراء المريحة نفسها كالشهادة السابقة.

شروط عامة لشهادات الادخار الدولارية من البنك الأهلي المصري

يبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي للشراء.

يمكن استرداد الشهادات بعد مرور 6 أشهر وفقًا لجدول الاسترداد المعلن.

تتاح الشهادات للمصريين والأجانب، سواء كانوا بالغين أو قصر.

لا يجوز تداول الشهادات أو تظهيرها أو تحويل قيمتها إلا لصالح البنك.

كيفية شراء شهادات الادخار الدولارية

من خلال الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري.

من خلال الإنترنت اونلاين وخدمة الأهلي فون.

من الفروع المحلية أو الخارجية للبنك.

فوائد شهادات الادخار الدولارية

تعد شهادات الادخار الدولارية من البنك الأهلي المصري خيار استثماريا مرنا ومريح، حيث تجمع بين العائد التنافسي وسهولة الإدارة، مما يجعلها مناسبة لحماية وتنمية المدخرات بالدولار.

اقرأ أيضا : موعد صرف معاشات شهر يناير 2025.. اعرف هتقبض امتى

موعد صرف مرتبات يناير 2025 بالزيادة الجديدة.. اعرف قبضك نازل امتى؟