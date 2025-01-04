الجيزة تبدأ صرف منحة عيد الميلاد لـ العمالة غير المنتظمة بقيمة 1000 جنيه

منحة العمالة غير المنتظمة.. بدأت محافظة الجيزة صرف منحة عيد الميلاد المجيد لعام 2025 للعمالة غير المنتظمة المسجلة في قاعدة البيانات الخاصة بوحدة العمالة غير المنتظمة بمديرية العمل في محافظة الجيزة، جاء ذلك وفقًا لما أعلنه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة صباح اليوم السبت.

العمالة غير المنتظمة

عدد المستفيدين من المنحة

ووفق بيان حصلت الموجز على نسخة منه، يبلغ عدد المستفيدين من المنحة 31,843 عاملًا موزعين على مختلف مراكز وأحياء المحافظة.

قيمة المنحة

وأوضح النجار أنه تم بدء صرف المنحة التي تبلغ قيمتها 1000 جنيه منذ 1 يناير الجاري، ومن المقرر أن يستمر الصرف لمدة شهر كامل عبر مكاتب البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحت إشراف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بهدف دعم هذه الفئة الهامة من المجتمع.

تقديم العديد من الخدمات الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة

وأكد محافظ الجيزة أن مديرية العمل بالمحافظة تقدم أيضًا العديد من الخدمات الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، مثل الكشف الطبي المجاني وصرف الأدوية والعلاج، إلى جانب إجراء الأشعة والتحاليل الطبية.

كما يتم تقديم الرعاية الاجتماعية وفقا للقوانين والقرارات الصادرة في هذا المجال. وأشار إلى أن التنسيق والمتابعة بين مديرية العمل والبريد المصري يشكلان عاملًا أساسيًا في تسهيل إجراءات صرف المنحة وضمان حصول المستحقين عليها بسهولة ويسر.

صرف منحة العمالة غير المنتظمة

من جانبه، أوضح محمد رمضان، مدير مديرية العمل بمحافظة الجيزة، أنه تم بدء صرف المنحة اعتبارًا من يوم الأربعاء 1 يناير 2025، على أن يستمر حتى 1 فبراير 2025، وذلك تنفيذًا للتعليمات الواردة من الإدارة المركزية لشؤون العمالة غير المنتظمة، ووفقًا للقرار الوزاري رقم 162 لسنة 2019 المتعلق برعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة. كما أكد على المتابعة المستمرة لضمان انتظام صرف المنحة للمستحقين طوال فترة الصرف.

تحسين ظروف العمالة غير المنتظمة

تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتحسين ظروف العمالة غير المنتظمة وتوفير الدعم المالي والاجتماعي لها بما يعزز استقرار هذه الفئة ويسهم في تحسين مستوى حياتها.

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