الاستعلام عن مخالفات المرور .. كل ما تحتاج معرفته عبر المواقع الحكومية

ارتفعت معدلات البحث على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي عن خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 برقم السيارة، وذلك من خلال موقع النيابة العامة، والذي يتيح العديد من خدمات المرور دون لزيارة أي مقر حكومي بشأن الاستعلام.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور

ويستعرض الموجز، فيما يلي خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2025:

الدخول إلى موقع النيابة العامة للاستعلام عن مخالفات المرور من هنـــــــــــــــــــا.

اختار خدمات نيابات المرور، ومنها يتم اختيار الاستعلامات عن مخالفات رخص المركبات.

يتم الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 من خلال إدخال رقم الرخصة “حروف وأرقام” في الخانة المخصصة لها، والضغط على إجمالي المخالفات.

تظهر أمامك مخالفات المرور إن وجدت.

وفي حالة لم يكن لديك مخالفات تظهر أمامك رسالة بعدم وجود مخالفات.

الاستعلام عن مخالفات المرور

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقع وزارة الداخلية

كما يمكن الاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقع وزارة الداخلية أيضًا باتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة الداخلية من خلال الضغط هنـــــــــــــــــــــــــا.

تضغط على الاستعلام عن المخالفات المرورية.

أكتب رقم لوحة السيارة والرقم القومي.

وفي الخطوة الأخيرة اضغط على استعلام لتظهر المخالفات المرورية المسجلة على السيارة.

الاستعلام عن مخالفات المرور

الاستعلام عن مخالفات المرور 2024 من موقع مصر الرقمية

ويمكن تجديد رخصة المركبة والاستعلام وسداد مخالفات المرور 2024 عن طريق بوابة مصر الرقمية دون الحاجة للانتظار.

الدخول على موقع مصر الرقمية من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

ادخل رقم الهاتف أو المستخدم.

ادخل الرقم السري.

ادخل على "مركباتي".

اضغط على الاستعلام عن مخالفات المرور.

اضغط على بدء الخدمة.

ادخل رقم السيارة المرغوب في الاستعلام عنها.

الاستعلام عن مخالفات المرور

خطوات سداد مخالفات المرور إلكترونيًا

قم بزيارة على موقع النيابة العامة، بالضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــا.

اختر خاصية الدفع أون لاين.

اختر دفع المخالفات المرورية إما رخصة القيادة أم رخصة المركبة.

أكمل كتابة البيانات المطلوبة.

ثم قم بالضغط على إجمالي المخالفات.

وفي الخطوة الأخيرة، أدخل بيانات الكارت لسداد المخالفة.

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