ماسك الشعر التالف .. وصفات مجربة لإعادة اللمعان والقوة لشعرك

يعاني الكثير من النساء من تلف الشعر وإلحاقه بالضرر، نايجة للعوامل الجوية واستخدام الصبغات وكذا مصففات الشعر الحرارية.

ويستعرض الموجز، مجموعة من الماسكات المختلفة التي تساعد في علاج تلف الشعر وتتكون هذه الماسكات من خلطات سهلة التحضير.

ماسك الزبادي للشعر

يعالج الزبادي مشاكل التلف في الشعر ويقوي نعومته بكل سهولة ويمكن عمل ماسك منه للشعر والتي تأتي كالتالي:

وضع الزبادي على جذور الشعر أولًا

ثم على الشعر بأكلمه بتدريج.

يترك الزبادي على الشعر لمدة تتراوح من 20-30 دقيقة تقريبًا.

ثم يمكن تغطية الشعر خلال هذه الفترة.

يجب عملية شطف الماسك عن الشعر باستخدام الماء الدافئ والشامبو.

ماسك الشعر التالف

ماسك جوز الهند

يعتبر جوز الهند من أهم ماسكات الشعر التالف وأكثرها شيوعًا واستخدامًا كماسك بخطوات التالية:

يجب ترطيب الشعر بالماء.

ثم تطبيق زيت جوز الهند الساخن قليلًا على الشعر.

التأكد من تغطية كل أجزاء الشعر بالزيت بما فيه نهايات الشعر وأطرافه.

وضع قبعة على الشعر.

يترك الماسك لمدة تتراوح من ساعة لساعتين.

يجب شطف الماسك بالماء الدافئ والشامبو.

ماسك الشعر التالف

ماسك المايونيز

كما يساعد المايونيز في تغذية الشعر وتقويته وترطيبه وتقويته وأيضًا يقوم بعلاج تلف الشعر:

أولًا ترطيب الشعر بالماء.

وضع كوب واحد من المايونيز على فروة الرأس والشعر

ثم التأكد من تغطية الشعر بأكمله.

يجب استخدام مشط للشعر من أجل تمشيط الشعر وتدليك فروة الرأس.

يغطي الشعر بقبعة الحمام واتركيه لمدة 20 دقيقة.

غسل شعرك بالماء والشامبو كالعادة.

ماسك الشعر التالف

ماسك العسل للشعر

يساعد ماسك العسل للشعر على ترطيبه ولمعانه ويعالج أيضًا التلف الذي يوجد فيه، ولكن باتباع الخطوات التالية:

جلب نصف كوب من العسل.

وربع كوب من زيت الزيتون.

يجب ترطيب الشعر باستخدام الماء.

وضع العسل مع زيت الزيتون في وعاء واخلطيهما جيدًا.

يسخن المزيج لمدة 20 ثانية ثم حركيه جيدًا.

بعد أن يبرد المزيج ضعيه على شعرك وفروة الرأس.

يجب تدليك فروة الرأس بحركات دائرية.

وضع قبعة الاستحمام على شعرك واتركيه لمدة 30 دقيقة.

شطف الماسك بالماء والشامبو جيدًا.

اقرأ أيضًا:

ماسك الألوفيرا مع العسل لترطيب عميق ومقاومة لقشرة الشعر

تعرف على أسباب تقصف الشعر وطرق العلاج منه