فيروس نورو ينتشر عبر الملابس .. كيف تحمي نفسك وعائلتك؟

ظهر مؤخرًا فيروس نورو المعروف بـ" القئ الشتوي" ويؤدي إلي التسبب بـ القيء والإسهال، والذي أثار جدلًا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، حيث قام خبراء الصحة في المملكة المتحدة، بالتحذير منه

وأظهرت التقارير أن حالات الإصابة بفيروس نورو، ارتفعت بنسبة 40% مقارنةً بالسنوات السابقة، ما يثير الرعب والخوف من زيادة الضغط على الخدمات الصحية في ظل تفاقم أعباء موجات الإنفلونزا.

كما أوضحت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، أن معدلات الإصابة الحالية بفيروس نورو تجاوزت الضعف مقارنة بما كانت عليه قبل جائحة فيروس كورونا، ويستعرض الموجز، خلال السطور التالية تفاصيل الأعراض والوقاية من فيروس نورو.

أعراض فيروس فورو

ويصيب فيروس نورو الجهاز الهضمي، وتظهر بعض الأعراض التالية:

القيء الشديد

الإسهال

الحمى

القشعريرة

الصداع.

كما يشترك فيروس نورو في بعض الأعراض مع فيروس كورونا، مما يؤدي إلى الخلط بين المرضين.

ووفقًا لأحدث بيانات وكالة الأمن الصحي، فإن الحالات المسجلة هذا العام هي أكثر من ضعف الحالات التي تم الإبلاغ عنها قبل خمس سنوات. ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن الأرقام الفعلية قد تكون أعلى.

فيروس نورو

طرق انتشار فيروس نورو وتأثير الملابس كوسيط للعدوى

ينتقل فيروس نورو بسهولة من خلال التالي:

الاتصال المباشر مع شخص مصاب

لمس الأسطح

الأشياء الملوثة

تناول طعام ملوث.

كما يحذر الخبراء من أن الملابس تعد وسيطًا فعالًا للعدوى، حيث يمكن للفيروس الالتصاق بالأقمشة والبقاء حيًا لمدة تصل إلى شهر في ظروف مختلفة.

فيروس نورو

الوقاية المنزلية من فيروس نورو

يشدد خبراء الصحة على أن غسل اليدين بالماء والصابون هو أفضل وسيلة للوقاية، حيث لا تؤثر مطهرات اليد الكحولية على الفيروس بشكل فعال.

كما يوصى بغسل وتجفيف الملابس على درجات حرارة عالية لقتل الفيروس، مع استخدام منظفات قوية مثل المبيض لتنظيف الغسالات شهريًا.

ينصح خبراء من جامعة مينيسوتا بتنظيف الأسطح التي يلامسها الشخص المصاب باستخدام المطهرات الفعالة، والابتعاد عن استخدام المكانس الكهربائية لتنظيف السجاد أو الأثاث في حال تلوثها، لمنع انتشار مسببات الأمراض في الهواء.

فيروس نورو

الوقاية من فيروس نورو

يشدد الخبراء على أهمية الراحة وشرب الكثير من السوائل لتعويض فقدان الجسم، مع استخدام الباراسيتامول لتخفيف الحمى والألم.

ويُحذر الآباء من تقديم المشروبات الغازية أو عصير الفاكهة للأطفال المصابين، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الإسهال.

فيروس نورو

فيروس نورو

مع تزايد معدلات الإصابة بفيروس نورو، تتعاظم أهمية الالتزام بالتدابير الوقائية مثل غسل اليدين وتنظيف الملابس والأسطح بفعالية.

وفي ظل ارتفاع حالات العدوى، يُنصح الأفراد بتوخي الحذر ومتابعة الإرشادات الصحية لتجنب الإصابة وحماية الفئات الأكثر ضعفًا.

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