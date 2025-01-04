اعترافات صادمة للمتهم بقـ ـتل نجل صاحب مقهى أسوان في مصر الجديدة

شغلت قضية مقهى أسوان حديث الرأي العام خلال الساعات الأخيرة في انتظار قرار جديد لتحديد مسار القضية، حيث قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت الموافق 4 يناير 2025، تأجيل جلسة محاكمة المتهم بقـ ـتل نجل صاحب مقهى أسوان في منطقة مصر الجديدة لجلسة يوم 1 فبراير 2025 للمرافعة.

ما سبب جريمة مقهى أسوان ؟

والجدير بالذكر، أن المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية، المستشار شادي البرقوقي، أحال في وقت سابق المتهم "ناصر.ص.م"، الذي يبلغ من الـ 28 عام، مالك محل عصائر "جنة الفواكه"، إلى محكمة جنايات القاهرة، يأتي ذلك بعد ما تم التوجية إليه تهمة قـ ـتل نجل صاحب المقهى بسبب خلافات سابقة بينهما ولذلك يستعرض الموجز، خلال السطور التالي تفاصيل الواقعة.

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وقام المتهم بالاعتراف خلال التحقيقات بأنه تم ارتكب الجريمة نتيجة خلافات حول ملكية العقار الذي يستأجر فيه محل العصير.

لأن المجني عليه أخذ حكم قضائي يلزمه بحصة من هذا العقار وذلك بعد نزاع قانوني مع المالك السابق.

المتهم بقـ ـتل نجل صاحب مقهى أسوان - أرشيفية

تفاصيل جريمة مقهى أسوان

حيث قام المتهم في يوم الواقعة بانتظار المجني عليه أمام منزله في 30 أكتوبر الماضي، وطعـ ـنه طعـ ـنة نافذة في البطن، مما أدى إلى خروج أحشائه، ثم تابعه بعدة طعنات متتالية أدت إلى وفاته على الفور.

ويذكر أن أجهزة الأمن، كشفت سابقًا عن ملابسات تداول مقطع فيديو على المواقع الإلكترونية يظهر من خلاله اعتداء شخص على آخر بسـ ـلاح أبيض في منطقة مصر الجديدة، مما أسفر عن وفاة الضحية على الفور.

المتهم بقـ ـتل نجل صاحب مقهى أسوان - أرشيفية

خلافات حول ملكية العقار

كما تبين من التحقيقات أن المشاجرة بين المتهم والمجني عليه حدثت بسبب خلافات حول ملكية العقار الذي يقع فيه المحل.

حيث كان المجني عليه يطالب بطرد المتهم من المحل بسبب ملكيته لحصة في العقار، وهو ما دفع المتهم لارتكاب جريمته.

المتهم بقـ ـتل نجل صاحب مقهى أسوان - أرشيفية

تأجيل قضية الفنان ميدو عادل

وفي سياق منفصل، أعلنت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت الموافق 4 -1-2025، تأجيل قضية الفنان ميدو عادل لجلسة يوم 22 يناير للحكم، المتهم بالتعـ ـدي على الفنانة لقاء سويدان وقطع "بانرات" أحد المسارح.

تفاصيل الواقعة في سبتمبر 2024 ، عندما نشبت مشاجرة بين الفنانة لقاء سويدان والفنان ميدو عادل عقب إسدال الستار على الليلة الأخيرة للعرض المسرحي “سيد درويش”.

تأجيل قضية الفنان ميدو عادل

وبدأت المشادة خلال تحية الجمهور، واتهمت "سويدان" "ميدو" بسبها على خشبة المسرح.

كما انتهى الأمر بصفعة وجهتها سويدان له، مما أثار ضجة كبيرة بين الحضور وطاقم العمل.

والجدير بالذكر، أن الفنانة لقاء سويدان، تقدمت في وقت سابق بشكوى العام السابق للشؤون القانونية بوزارة الثقافة، واتهمت خلال الشكوى الفنان ميدو عادل بسبها على خشبة مسرح البالون، وذلك أثناء عرض مسرحية سيد درويش مما اضطرها إلى صفعه على وجهه.

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