التشكيل الرسمي لـ مانشستر سيتي ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لـ مانشستر سيتي، عن التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة وست هام يونايتد، مساء اليوم السبت، للجولة العشرين من بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ويستضيف استاد الاتحاد، مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد، في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي.

وتعد هذه هي المباراة الأولى لمانشستر سيتي في العام الجديد 2025،، ويأتي مانشستر سيتي، في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 31 نقطة، بينما يقع وست هام يونايتد في المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة.

ويسعى بيب جوارديولا، المدير الفني لـ مانشستر سيتي، إلى تحقيق الفوز الثاني على التوالي ، بعدما استعادة ذاكرة الانتصارات في الجولة الماضية أمام ليستر سيتي بهدفين دون رد، إذ يرغب الفريق في الخروج بنقاط المباراة كاملة، لتحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما يطمح وست هام يونايتد، في تحقيق نتيجة إيجابية أمام مانشستر سيتي، من أجل مصالحة جماهيره بعد الخسارة القاسية أمام ليفربول بخماسية نظيفة في الجولة الماضية.

تشكيل مانشستر سيتي ضد ويست هام في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: ريكو لويس - أكانجي - أكي - جفارديول.

خط الوسط: برناردو سيلفا - كوفاسيتش - دي بروين.

خط الهجوم: سافينيو - فودين - هالاند.

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة وست هام يونايتد اليوم 📝 pic.twitter.com/eEm46iSk6x — مانشستر سيتي (@Cityarabia) January 4, 2025

تشكيل وست هام يونايتد أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: أريولا.

خط الدفاع: كوفال - توديبو- كيلمان - وان-بيساكا.

خط الوسط: ألفاريز - سوتشيك - باكيتا.

خط الهجوم: قدوس - فولكروغ - سامرفيل.

📋 تشكيلة ويست هام الرسمية لمواجهة السيتي الليلة في الاتحاد.



📸 pic.twitter.com/ZbCYIwMyKs — عبود .. ويست هام🇵🇸 (@iiixx87) January 4, 2025

وجمع مانشستر سيتي حامل اللقب 31 نقطة، من 19 مباراة، حقق الفوز في 9 مواجهات، وخسر 6 وتعادل فى 4، وأحرز لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكهم 26 ، بينما حصد وست هام نقاطه الـ23 بعد الفوز فى 6 مباريات والخسارة 8 والتعادل 5، وأحرز لاعبوه 23 هدفًا وتلقت شباكهم 35.

وواجه مانشستر سيتي، نظيره وست هام يونايتد، خلال 115 مباراة، كان التفوق الأكبر من نصيب الفريق السماوي خلال الفوز في 61 مواجهة، مقابل الخسارة 35 مباراة والتعادل في 19 مرة، وسجل لاعبوه 208 هدف وتلقت شباكهم 153 هدف.

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